Benfica x Chelsea: onde assistir, horário e escalações pelo Mundial de Clubes 2025

O Benfica e o Chelsea se enfrentam neste sábado, 28 de junho, às 17h, no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 e terá transmissão ao vivo no DAZN, Globo, Globoplay, Sportv e CazéTV.

O Benfica avançou para essa fase após terminar na liderança do Grupo C, com 7 pontos, sendo a vitória por 1 a 0 sobre o Bayern de Munique o grande destaque da última rodada da fase de grupos.

A equipe portuguesa, que contou com gol de Andreas Schjelderup para garantir a classificação, vai para o confronto com o Chelsea após uma ótima campanha. Já os Blues se classificaram na segunda colocação do Grupo D, com 6 pontos, e entram em campo após vencer o Espérance Tunis por 3 a 0, com gols de Tosin Adarabioyo, Liam Delap e Tyrique George.

Apesar da vitória, o Chelsea terminou atrás do Flamengo no grupo e agora terá pela frente o Benfica, que nos últimos três confrontos oficiais entre as equipes, sempre levou a melhor, incluindo a vitória na final da Liga Europa 2013. O técnico Enzo Maresca não contará com o atacante Nicolas Jackson, que ainda cumpre suspensão, enquanto Bruno Lage, técnico do Benfica, terá o retorno de Álvaro Carreras e Andrea Belotti após gancho por cartões.

Onde assistir ao vivo o jogo do Benfica x Chelsea no Mundial de Clubes 2025?

O jogo deste sábado, 28 de junho, às 17h, entre o Benfica e o Chelsea terá transmissão ao vivo na Globo e Sportv.

Como assistir online jogo do Benfica x Chelsea no Mundial de Clubes 2025?

O confronto será exibido no DAZN, Globoplay e CazéTV.

Prováveis escalações para o jogo Benfica x Chelsea

Benfica:

Trubin;

Aursnes, António Silva, Otamendi e Dahl;

Barreiro, Renato Sanches, Di Maria, Prestianni (Aktürkoglu) e Schjelderup;

Plavidis.

Técnico: Bruno Lage

Chelsea:

Robert Sánchez;

Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella;

Moises Caicedo, Reece James e Enzo Fernández;

Cole Palmer, Pedro Neto e Delap.

Técnico: Enzo Maresca