Jogos de hoje, sábado, 21 de junho, onde assistir ao vivo e horários

O sábado de futebol será movimentado com destaque para os confrontos do Mundial de Clubes, com três representantes sul-americanos em campo: Fluminense, River Plate e Inter de Milão enfrentam adversários internacionais buscando vaga na próxima fase. Além disso, o Brasileirão Série B e a Copa Paulista garantem emoção no cenário nacional.

Também ganham destaque os duelos das quartas de final da Eurocopa Sub-21 e partidas pela Copa Ouro e Campeonato Uruguaio.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Mundial de Clubes

13h - Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - DAZN, Sportv e CazéTV

16h - Inter de Milão x Urawa Red Diamonds - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

19h - Fluminense x Ulsan HD - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

22h - River Plate x Monterrey - DAZN, Sportv e CazéTV

Campeonato Norueguês

13h - Bodo/Glimt x Brann - OneFootball e TV do Zé (YouTube)

Eurocopa Sub-21

13h - Portugal Sub-21 x Holanda Sub-21 - UEFA.tv

16h - Espanha Sub-21 x Inglaterra Sub-21 - UEFA.tv

Campeonato Carioca Série A2

14h45 - Americano x Olaria - TV Alerj

Paulistão Sub-20

15h - Corinthians Sub-20 x São Bento Sub-20 - Corinthians TV e Paulistão (YouTube)

15h - Palmeiras Sub-20 x Rio Claro Sub-20 - Paulistão (YouTube)

15h - Santos Sub-20 x Ferroviária Sub-20 - Paulistão (YouTube)

15h - XV de Jaú Sub-20 x São Paulo Sub-20 - Paulistão (YouTube)

Paulistão Feminino

15h - Realidade Jovem (F) x Ferroviária (F) - Paulistão (YouTube)

Copa Paulista

15h - São Caetano x São José - Paulistão (YouTube)

16h - Francana x Inter de Limeira - Paulistão (YouTube)

16h - Itapirense x Comercial - Paulistão (YouTube)

19h - Noroeste x Grêmio Prudente - Paulistão (YouTube)

Campeonato Uruguaio

15h - Juventud x Danubio - Disney+

18h - Miramar Misiones x Nacional-URU - Disney+

Brasileirão Série B

16h - Avaí x Athletico-PR - RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

18h30 - Remo x Paysandu - Disney+

20h30 - Ferroviária x CRB - Disney+

Segunda Divisão Espanhola (Playoffs)

16h - Real Oviedo x Mirandés - ESPN 4 e Disney+

Copa Ouro

20h - Curaçao x Canadá - ESPN 2 e Disney+

23h - Honduras x El Salvador - Disney+

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

20h30 - NJ/NY Gotham FC (F) x Bay FC (F) - Canal GOAT

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense hoje pelo Mundial de Clubes?

O jogo Fluminense x Ulsan HD terá transmissão ao vivo às 19h no DAZN, Globo, Sportv e CazéTV.

Qual canal vai transmitir River Plate x Monterrey hoje?

O jogo River Plate x Monterrey será exibido ao vivo às 22h no DAZN, Sportv e CazéTV.

Quais jogos vão passar ao vivo hoje na TV aberta?

