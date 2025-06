Mundial de Clubes 2025: veja agenda de jogos hoje e tabela de classificação dos times

A Copa do Mundo de Clubes conheceu seus primeiros classificados na sexta-feira, 20, após o encerramento da segunda rodada da fase de grupos.

O Flamengo garantiu vaga antecipada ao vencer o Chelsea por 3 a 1 e ser favorecido pela vitória do Espérance sobre o Los Angeles FC, por 1 a 0. Com seis pontos e vantagem no confronto direto, o clube carioca não pode mais ser alcançado.

Já o Bayern de Munique superou o Boca Juniors por 2 a 1 e também assegurou a liderança do grupo C. Os alemães venceram suas duas partidas e têm 100% de aproveitamento, com 12 gols marcados e apenas um sofrido.

Nos demais grupos, a definição das vagas ficará para a terceira rodada. O Palmeiras lidera o grupo A com quatro pontos e enfrenta o Inter Miami na segunda-feira, 23, precisando apenas de um empate para avançar.

O grupo B segue embolado com Botafogo, PSG e Atlético de Madrid empatados em pontos, enquanto o Seattle Sounders ainda tenta evitar a eliminação.

Veja os próximos jogos decisivos da terceira rodada