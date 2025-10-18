Jogos de hoje, sábado, 18: onde assistir ao vivo e horários

O sábado, como é de praxe, está recheada para quem ama o futebol. A bola rola nos gramados da Inglaterra, com City e Arsenal em campo. Na Espanha, Barcelona e Atlético de Madrid entram em ação. Na Alemanha, o clássico Bayern de Munique e Borussia Dortmund agita a rodada. Na Itália, outro clássico: Roma x Inter de Milão. Pelo Brasileirão, Corinthians e Atlético-MG medem forças. E o Cruzeira entra em campo para seguir na briga pelo título.]
Confira tudo sobre os principais jogos deste sábado.
Campeonato Inglês
- Brighton x Newcastle – ⏰ 11h
📡 ESPN 4 e Disney+
🕒 Tempo Real
- Manchester City x Everton – ⏰ 11h
📡 Xsports e Disney+
🕒 Tempo Real
- Crystal Palace x Bournemouth – ⏰ 11h
📡 Disney+
🕒 Tempo Real
- Sunderland x Wolverhampton – ⏰ 11h
📡 ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
🕒 Tempo Real
- Burnley x Leeds – ⏰ 11h
📡 Disney+
🕒 Tempo Real
- Fulham x Arsenal – ⏰ 13h30
📡 ESPN e Disney+
🕒 Tempo Real
🏴 Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- Charlton x Sheffield Wednesday – ⏰ 11h
📡 Disney+
🕒 Tempo Real
🇪🇸 Campeonato Espanhol
- Sevilla x Mallorca – ⏰ 9h
📡 ESPN e Disney+
🕒 Tempo Real
- Barcelona x Girona – ⏰ 11h15
📡 ESPN e Disney+
🕒 Tempo Real
- Ceuta x Mirandés – ⏰ 11h15
📡 Disney+
🕒 Tempo Real
- Villarreal x Betis – ⏰ 13h30
📡 ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
🕒 Tempo Real
- Atlético de Madrid x Osasuna – ⏰ 16h
📡 ESPN 4 e Disney+
🕒 Tempo Real
🇩🇪 Campeonato Alemão
- RB Leipzig x Hamburgo – ⏰ 10h30
📡 CazéTV e OneFootball
🕒 Tempo Real
- Mainz x Bayer Leverkusen – ⏰ 10h30
📡 Canal GOAT e OneFootball
🕒 Tempo Real
- Wolfsburg x Stuttgart – ⏰ 10h30
📡 OneFootball
🕒 Tempo Real
- Heidenheim x Werder Bremen – ⏰ 10h30
📡 OneFootball
🕒 Tempo Real
- Colônia x Augsburg – ⏰ 10h30
📡 OneFootball
🕒 Tempo Real
- Bayern x Borussia Dortmund – ⏰ 13h30
📡 Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
🕒 Tempo Real
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- Hansa Rostock x Wehen Wiesbaden – ⏰ 9h
📡 OneFootball
🕒 Tempo Real
- Rot-Weiss Essen x Viktoria Colônia – ⏰ 11h30
📡 OneFootball
🕒 Tempo Real
Campeonato Alemão Feminino
- Hamburgo (F) x Carl Zeiss Jena (F) – ⏰ 9h
📡 DAZN
🕒 Tempo Real
Campeonato Italiano
- Pisa x Hellas Verona – ⏰ 10h
📡 Disney+
🕒 Tempo Real
- Lecce x Sassuolo – ⏰ 10h
📡 Disney+
🕒 Tempo Real
- Roma x Inter de Milão – ⏰ 15h45
📡 Disney+
🕒 Tempo Real
- Torino x Napoli – ⏰ 13h
📡 ESPN 4 e Disney+
🕒 Tempo Real
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- Frosinone x Monza – ⏰ 10h
📡 SportyNet (TV e YouTube)
🕒 Tempo Real
- Mantova x Südtirol – ⏰ 10h
📡 OneFootball
🕒 Tempo Real
- Pescara x Carrarese – ⏰ 10h
📡 OneFootball
🕒 Tempo Real
- Reggiana x Bari – ⏰ 10h
📡 OneFootball
🕒 Tempo Real
- Juve Stabia x Avellino – ⏰ 12h15
📡 OneFootball
🕒 Tempo Real
- Spezia x Cesena – ⏰ 14h30
📡 OneFootball
🕒 Tempo Real
Campeonato Italiano Feminino
- Fiorentina (F) x Milan (F) – ⏰ 10h
📡 Canal GOAT
🕒 Tempo Real
Campeonato Saudita
- Al Ettifaq x Al Hilal – ⏰ 11h45
📡 Canal GOAT
🕒 Tempo Real
- Al Nassr x Al Fateh – ⏰ 15h
📡 Band, Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
🕒 Tempo Real
Campeonato Francês
- Nice x Lyon – ⏰ 12h
📡 CazéTV
🕒 Tempo Real
- Olympique de Marseille x Le Havre – ⏰ 16h05
📡 CazéTV
🕒 Tempo Real
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
- Saint-Étienne x Le Mans – ⏰ 15h
📡 SportyNet (YouTube)
🕒 Tempo Real
Campeonato Ucraniano
- Polissya x Shakhtar Donetsk – ⏰ 12h
📡 OneFootball
🕒 Tempo Real
Taça de Portugal
- Celoricense x Porto – ⏰ 14h
📡 N Sports
🕒 Tempo Real
- Paços de Ferreira x Sporting – ⏰ 16h15
📡 N Sports
🕒 Tempo Real
Campeonato Belga
- OH Leuven x Club Brugge – ⏰ 13h15
📡 DAZN
🕒 Tempo Real
Campeonato Norueguês
- Brann x Haugesund – ⏰ 13h
📡 TV Green e OneFootball
🕒 Tempo Real
Campeonato Islandês
- Breidablik x Víkingur – ⏰ 16h15
📡 TV Green e OneFootball
🕒 Tempo Real
Brasileirão Série B
- Atlético-GO x Vila Nova – ⏰ 16h
📡 RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
🕒 Tempo Real
- América-MG x CRB – ⏰ 18h30
📡 Disney+
🕒 Tempo Real
- Remo x Athletic – ⏰ 20h30
📡 Disney+
🕒 Tempo Real
Brasileirão Série C (Final)
- Londrina x Ponte Preta – ⏰ 17h
📡 DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
🕒 Tempo Real
Brasileirão
- Corinthians x Atlético-MG – ⏰ 18h30
📡 Prime Video
🕒 Tempo Real
- Cruzeiro x Fortaleza – ⏰ 21h
📡 Sportv e Premiere
🕒 Tempo Real
🌍 Mundial Sub-20 (Decisão de 3º lugar)
- Colômbia sub-20 x França sub-20 – ⏰ 16h
📡 Sportv 2, CazéTV e FIFA+
🕒 Tempo Real
Mundial Feminino Sub-17
- Camarões sub-17 (F) x Holanda sub-17 (F) – ⏰ 17h
📡 FIFA+
🕒 Sem tempo real disponível
- EUA sub-17 (F) x Equador sub-17 (F) – ⏰ 17h
📡 FIFA+
🕒 Sem tempo real disponível
- Coreia do Norte sub-17 (F) x México sub-17 (F) – ⏰ 17h
📡 FIFA+
🕒 Sem tempo real disponível
🌎 Libertadores Feminina (Final)
- Corinthians (F) x Deportivo Cali (F) – ⏰ 16h30
📡 Globo SP, Sportv, Xsports, Canal GOAT, CazéTV, N Sports e Pluto TV
🕒 Sem tempo real disponível
Campeonato Uruguaio
- Montevideo City Torque x Cerro – ⏰ 15h30
📡 Disney+
🕒 Tempo Real
- Nacional x Miramar Misiones – ⏰ 18h30
📡 Disney+
🕒 Tempo Real
Campeonato Argentino
- Boca Juniors x Belgrano – ⏰ 18h
📡 ESPN e Disney+
🕒 Tempo Real
- Talleres x River Plate – ⏰ 22h15
📡 Disney+
🕒 Tempo Real
Campeonato Mexicano
- Monterrey x Pumas – ⏰ 22h
📡 SportyNet (TV e YouTube)
🕒 Tempo Real
- Cruz Azul x América – ⏰ 0h05
📡 SportyNet (TV e YouTube)
🕒 Tempo Real
MLS
- Atlanta United x DC United – ⏰ 19h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
- Charlotte x Philadelphia Union – ⏰ 19h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
- Columbus Crew x New York Red Bulls – ⏰ 19h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
- Cincinnati x Montréal – ⏰ 19h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
- Nashville x Inter Miami – ⏰ 19h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
- New England Revolution x Chicago Fire – ⏰ 19h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
- New York City x Seattle Sounders – ⏰ 19h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
- Toronto x Orlando City – ⏰ 19h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
- Colorado Rapids x Los Angeles FC – ⏰ 22h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
- Sporting Kansas City x Houston Dynamo – ⏰ 22h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
- Los Angeles Galaxy x Minnesota United – ⏰ 22h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
- Portland Timbers x San Diego – ⏰ 22h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
- San Jose Earthquakes x Austin – ⏰ 22h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
- St. Louis x Real Salt Lake – ⏰ 22h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
- Vancouver Whitecaps x Dallas – ⏰ 22h
📡 Apple TV
🕒 Tempo Real
NWSL
- Washington Spirit (F) x Orlando Pride (F) – ⏰ 13h30
📡 Canal GOAT
🕒 Tempo Real
- San Diego Wave (F) x Chicago Stars (F) – ⏰ 23h
📡 Canal GOAT
🕒 Tempo Real