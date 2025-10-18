Esporte

Jogos de hoje, sábado, 18: onde assistir ao vivo e horários

Clássicos pelo mundo e bons duelos no Brasileirão agitam o sábado de futebol

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 09h26.

O sábado, como é de praxe, está recheada para quem ama o futebol. A bola rola nos gramados da Inglaterra, com City e Arsenal em campo. Na Espanha, Barcelona e Atlético de Madrid entram em ação. Na Alemanha, o clássico Bayern de Munique e Borussia Dortmund agita a rodada. Na Itália, outro clássico: Roma x Inter de Milão. Pelo Brasileirão, Corinthians e Atlético-MG medem forças. E o Cruzeira entra em campo para seguir na briga pelo título.]

Confira tudo sobre os principais jogos deste sábado.

 

Campeonato Inglês

  • Brighton x Newcastle – ⏰ 11h
    📡 ESPN 4 e Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Manchester City x Everton – ⏰ 11h
    📡 Xsports e Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Crystal Palace x Bournemouth – ⏰ 11h
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Sunderland x Wolverhampton – ⏰ 11h
    📡 ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Burnley x Leeds – ⏰ 11h
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Fulham x Arsenal – ⏰ 13h30
    📡 ESPN e Disney+
    🕒 Tempo Real

🏴 Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • Charlton x Sheffield Wednesday – ⏰ 11h
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real

🇪🇸 Campeonato Espanhol

  • Sevilla x Mallorca – ⏰ 9h
    📡 ESPN e Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Barcelona x Girona – ⏰ 11h15
    📡 ESPN e Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Ceuta x Mirandés – ⏰ 11h15
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Villarreal x Betis – ⏰ 13h30
    📡 ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Atlético de Madrid x Osasuna – ⏰ 16h
    📡 ESPN 4 e Disney+
    🕒 Tempo Real

🇩🇪 Campeonato Alemão

  • RB Leipzig x Hamburgo – ⏰ 10h30
    📡 CazéTV e OneFootball
    🕒 Tempo Real
  • Mainz x Bayer Leverkusen – ⏰ 10h30
    📡 Canal GOAT e OneFootball
    🕒 Tempo Real
  • Wolfsburg x Stuttgart – ⏰ 10h30
    📡 OneFootball
    🕒 Tempo Real
  • Heidenheim x Werder Bremen – ⏰ 10h30
    📡 OneFootball
    🕒 Tempo Real
  • Colônia x Augsburg – ⏰ 10h30
    📡 OneFootball
    🕒 Tempo Real
  • Bayern x Borussia Dortmund – ⏰ 13h30
    📡 Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
    🕒 Tempo Real

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • Hansa Rostock x Wehen Wiesbaden – ⏰ 9h
    📡 OneFootball
    🕒 Tempo Real
  • Rot-Weiss Essen x Viktoria Colônia – ⏰ 11h30
    📡 OneFootball
    🕒 Tempo Real

Campeonato Alemão Feminino

  • Hamburgo (F) x Carl Zeiss Jena (F) – ⏰ 9h
    📡 DAZN
    🕒 Tempo Real

Campeonato Italiano

  • Pisa x Hellas Verona – ⏰ 10h
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Lecce x Sassuolo – ⏰ 10h
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Roma x Inter de Milão – ⏰ 15h45
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Torino x Napoli – ⏰ 13h
    📡 ESPN 4 e Disney+
    🕒 Tempo Real

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • Frosinone x Monza – ⏰ 10h
    📡 SportyNet (TV e YouTube)
    🕒 Tempo Real
  • Mantova x Südtirol – ⏰ 10h
    📡 OneFootball
    🕒 Tempo Real
  • Pescara x Carrarese – ⏰ 10h
    📡 OneFootball
    🕒 Tempo Real
  • Reggiana x Bari – ⏰ 10h
    📡 OneFootball
    🕒 Tempo Real
  • Juve Stabia x Avellino – ⏰ 12h15
    📡 OneFootball
    🕒 Tempo Real
  • Spezia x Cesena – ⏰ 14h30
    📡 OneFootball
    🕒 Tempo Real

Campeonato Italiano Feminino

  • Fiorentina (F) x Milan (F) – ⏰ 10h
    📡 Canal GOAT
    🕒 Tempo Real

Campeonato Saudita

  • Al Ettifaq x Al Hilal – ⏰ 11h45
    📡 Canal GOAT
    🕒 Tempo Real
  • Al Nassr x Al Fateh – ⏰ 15h
    📡 Band, Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
    🕒 Tempo Real

Campeonato Francês

  • Nice x Lyon – ⏰ 12h
    📡 CazéTV
    🕒 Tempo Real
  • Olympique de Marseille x Le Havre – ⏰ 16h05
    📡 CazéTV
    🕒 Tempo Real

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

  • Saint-Étienne x Le Mans – ⏰ 15h
    📡 SportyNet (YouTube)
    🕒 Tempo Real

Campeonato Ucraniano

  • Polissya x Shakhtar Donetsk – ⏰ 12h
    📡 OneFootball
    🕒 Tempo Real

Taça de Portugal

  • Celoricense x Porto – ⏰ 14h
    📡 N Sports
    🕒 Tempo Real
  • Paços de Ferreira x Sporting – ⏰ 16h15
    📡 N Sports
    🕒 Tempo Real

Campeonato Belga

  • OH Leuven x Club Brugge – ⏰ 13h15
    📡 DAZN
    🕒 Tempo Real

Campeonato Norueguês

  • Brann x Haugesund – ⏰ 13h
    📡 TV Green e OneFootball
    🕒 Tempo Real

Campeonato Islandês

  • Breidablik x Víkingur – ⏰ 16h15
    📡 TV Green e OneFootball
    🕒 Tempo Real

Brasileirão Série B

  • Atlético-GO x Vila Nova – ⏰ 16h
    📡 RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
    🕒 Tempo Real
  • América-MG x CRB – ⏰ 18h30
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Remo x Athletic – ⏰ 20h30
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real

Brasileirão Série C (Final)

  • Londrina x Ponte Preta – ⏰ 17h
    📡 DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
    🕒 Tempo Real

Brasileirão

  • Corinthians x Atlético-MG – ⏰ 18h30
    📡 Prime Video
    🕒 Tempo Real
  • Cruzeiro x Fortaleza – ⏰ 21h
    📡 Sportv e Premiere
    🕒 Tempo Real

🌍 Mundial Sub-20 (Decisão de 3º lugar)

  • Colômbia sub-20 x França sub-20 – ⏰ 16h
    📡 Sportv 2, CazéTV e FIFA+
    🕒 Tempo Real

Mundial Feminino Sub-17

  • Camarões sub-17 (F) x Holanda sub-17 (F) – ⏰ 17h
    📡 FIFA+
    🕒 Sem tempo real disponível
  • EUA sub-17 (F) x Equador sub-17 (F) – ⏰ 17h
    📡 FIFA+
    🕒 Sem tempo real disponível
  • Coreia do Norte sub-17 (F) x México sub-17 (F) – ⏰ 17h
    📡 FIFA+
    🕒 Sem tempo real disponível

🌎 Libertadores Feminina (Final)

  • Corinthians (F) x Deportivo Cali (F) – ⏰ 16h30
    📡 Globo SP, Sportv, Xsports, Canal GOAT, CazéTV, N Sports e Pluto TV
    🕒 Sem tempo real disponível

Campeonato Uruguaio

  • Montevideo City Torque x Cerro – ⏰ 15h30
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Nacional x Miramar Misiones – ⏰ 18h30
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real

Campeonato Argentino

  • Boca Juniors x Belgrano – ⏰ 18h
    📡 ESPN e Disney+
    🕒 Tempo Real
  • Talleres x River Plate – ⏰ 22h15
    📡 Disney+
    🕒 Tempo Real

Campeonato Mexicano

  • Monterrey x Pumas – ⏰ 22h
    📡 SportyNet (TV e YouTube)
    🕒 Tempo Real
  • Cruz Azul x América – ⏰ 0h05
    📡 SportyNet (TV e YouTube)
    🕒 Tempo Real

MLS

  • Atlanta United x DC United – ⏰ 19h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real
  • Charlotte x Philadelphia Union – ⏰ 19h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real
  • Columbus Crew x New York Red Bulls – ⏰ 19h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real
  • Cincinnati x Montréal – ⏰ 19h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real
  • Nashville x Inter Miami – ⏰ 19h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real
  • New England Revolution x Chicago Fire – ⏰ 19h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real
  • New York City x Seattle Sounders – ⏰ 19h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real
  • Toronto x Orlando City – ⏰ 19h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real
  • Colorado Rapids x Los Angeles FC – ⏰ 22h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real
  • Sporting Kansas City x Houston Dynamo – ⏰ 22h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real
  • Los Angeles Galaxy x Minnesota United – ⏰ 22h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real
  • Portland Timbers x San Diego – ⏰ 22h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real
  • San Jose Earthquakes x Austin – ⏰ 22h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real
  • St. Louis x Real Salt Lake – ⏰ 22h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real
  • Vancouver Whitecaps x Dallas – ⏰ 22h
    📡 Apple TV
    🕒 Tempo Real

NWSL

  • Washington Spirit (F) x Orlando Pride (F) – ⏰ 13h30
    📡 Canal GOAT
    🕒 Tempo Real
  • San Diego Wave (F) x Chicago Stars (F) – ⏰ 23h
    📡 Canal GOAT
    🕒 Tempo Real
Acompanhe tudo sobre:BrasileirãoFutebol europeuFutebol inglês

Mais de Esporte

Fórmula 1 terá transmissão exclusiva nos EUA pela Apple TV a partir de 2026

Jogos de hoje, sexta-feira, 17: onde assistir ao vivo e horários

Los Angeles planeja expansão de US$ 1 bilhão no Centro de Convenções antes das Olimpíadas de 2028

Piloto Carlos Sainz mantém críticas à cobertura televisiva do GP de Singapura de F1

Mais na Exame

Mundo

Apoiadores comemoram aniversário do peronismo em frente à residência de Cristina Kirchner

Negócios

Duralex: a marca dos pratos "inquebráveis" quebrou? Sim, mas não no Brasil; entenda

Brasil

Propaganda cruzada e voos diretos: as táticas do Brasil para bater recorde de turistas

ESG

Exclusivo: McDia Feliz 2025 bate recorde e arrecada mais de R$ 28 mi para saúde e educação infantil