Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

Neste sábado, às 18h30, o Corinthians recebe o Atlético-MG na Neo Química Arena, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca um embate direto entre duas equipes que somam os mesmos 33 pontos e ainda lutam para se afastar da zona de rebaixamento.

O Timão, comandado por Dorival Júnior, chega pressionado após uma derrota por 3 a 1 para o Santos no meio da semana, em uma atuação considerada muito ruim. Com apenas 33 pontos, o clube ocupa a 12ª colocação, ainda dentro do grupo de times ameaçados pelo rebaixamento.

Do outro lado, o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro em outro clássico da última rodada. O Galo está em 14º lugar, com os mesmos 33 pontos e com foco dividido por causa da semifinal da Sul-Americana.

Transmissão

A partida será transmitida exclusivamente pelo Prime Video (streaming).

Prováveis escalações

Corinthians tem desfalques importantes: Gustavo Henrique está suspenso, enquanto Charles e Vitinho seguem lesionados. Carrillo e André Ramalho são dúvidas.

Escalação provável do Timão: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, João Pedro e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Já o Atlético-MG lida com um departamento médico cheio. Estão fora por lesão: Júnior Santos, Lyanco, Cuello, Caio Maia, Alexsander e Patrick. Iván Román deve ser preservado.

Escalação provável do Galo: Éverson; Vitor Hugo, Júnior Alonso e Iván Román; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana; Bernard, Rony e Dudu (Hulk).

Arbitragem