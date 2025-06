Jogos de hoje, domingo, 29 de junho, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Flamengo x Bayern e PSG x Inter Miami pelas oitavas de final do Mundial de Clubes são os grandes destaques do futebol neste domingo, 29. A agenda do dia conta ainda com partidas da Série B e Série C do Brasileirão, além de duelos importantes na Copa Ouro e na Major League Soccer (MLS).

Entre os campeonatos internacionais, também entram em campo clubes do Uruguai e Noruega, além da seleção feminina da Inglaterra em amistoso.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Mundial de Clubes

13h - PSG x Inter Miami - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

- DAZN, Globo, Sportv e CazéTV 17h - Flamengo x Bayern - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Copa Ouro

17h - Canadá x Guatemala - Disney+

20h - EUA x Costa Rica - ESPN e Disney+

Campeonato Uruguaio

12h30 - Juventud x Progreso - Disney+

15h - Racing-URU x Montevideo City Torque - Disney+

18h - Nacional x Danubio - Disney+

Campeonato Norueguês

12h - Bodo/Glimt x Sarpsborg - OneFootball

12h - Molde x KFUM - OneFootball

Brasileirão Série B

16h - Athletic x Remo - Nosso Futebol, Disney+ e Kwai

16h - Volta Redonda x Operário-PR - Disney+

19h - Chapecoense x Goiás - RedeTV!, Nosso Futebol, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+

19h - Novorizontino x Amazonas - Disney+

Brasileirão Série C

16h30 - Figueirense x Confiança - DAZN e Nosso Futebol+

16h30 - ABC x Ypiranga - Nosso Futebol+

19h - Caxias x Ituano - Nosso Futebol (YouTube) e Nosso Futebol+

19h - Tombense x Náutico - DAZN e Nosso Futebol+

Amistoso Internacional Feminino

13h - Inglaterra (F) x Jamaica (F) - ESPN e Disney+

MLS

19h - Columbus Crew x Philadelphia Union - TNT, Max e Apple TV

22h30 - Los Angeles FC x Vancouver Whitecaps - Apple TV

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje no Mundial de Clubes?

O jogo Flamengo x Bayern será às 17h e terá transmissão ao vivo na DAZN, Globo, Sportv e CazéTV.

Qual o horário do jogo PSG x Inter Miami hoje?

O jogo PSG x Inter Miami acontece às 13h, com transmissão na DAZN, Globo, Sportv e CazéTV.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

13h - PSG x Inter Miami - Mundial de Clubes

17h - Flamengo x Bayern - Mundial de Clubes

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 29.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 29.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 29.

RedeTV!

19h - Chapecoense x Goiás - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

13h - PSG x Inter Miami - Mundial de Clubes

17h - Flamengo x Bayern - Mundial de Clubes

ESPN

13h - Inglaterra (F) x Jamaica (F) - Amistoso Internacional

20h - EUA x Costa Rica - Copa Ouro

ESPN 4

19h - Chapecoense x Goiás - Brasileirão Série B

TNT

19h - Columbus Crew x Philadelphia Union - MLS

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

13h - PSG x Inter Miami - Mundial de Clubes

17h - Flamengo x Bayern - Mundial de Clubes

Disney+

12h30 - Juventud x Progreso - Campeonato Uruguaio

13h - Inglaterra (F) x Jamaica (F) - Amistoso Internacional

15h - Racing-URU x Montevideo City Torque - Campeonato Uruguaio

16h - Athletic x Remo - Série B

16h - Volta Redonda x Operário-PR - Série B

17h - Canadá x Guatemala - Copa Ouro

18h - Nacional x Danubio - Campeonato Uruguaio

19h - Chapecoense x Goiás - Série B

19h - Novorizontino x Amazonas - Série B

20h - EUA x Costa Rica - Copa Ouro

DAZN

13h - PSG x Inter Miami - Mundial de Clubes

16h30 - Figueirense x Confiança - Série C

19h - Tombense x Náutico - Série C

17h - Flamengo x Bayern - Mundial de Clubes

CazéTV (YouTube)

13h - PSG x Inter Miami - Mundial de Clubes

17h - Flamengo x Bayern - Mundial de Clubes

Nosso Futebol

16h - Athletic x Remo - Série B

19h - Chapecoense x Goiás - Série B

19h - Caxias x Ituano - Série C

Nosso Futebol+

16h30 - Figueirense x Confiança - Série C

16h30 - ABC x Ypiranga - Série C

19h - Caxias x Ituano - Série C

19h - Tombense x Náutico - Série C

Desimpedidos (YouTube)

19h - Chapecoense x Goiás - Série B

Kwai

16h - Athletic x Remo - Série B

Apple TV

19h - Columbus Crew x Philadelphia Union - MLS

22h30 - Los Angeles FC x Vancouver Whitecaps - MLS

Max