PSG x Inter Miami: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

O PSG e o Inter Miami se enfrentam neste domingo, 29, às 13h (horário de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos. A partida é válida pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA e terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, CazéTV e DAZN.

O Inter Miami, comandado por Javier Mascherano, chega às oitavas após uma campanha equilibrada na fase de grupos. A equipe norte-americana empatou com Palmeiras e Al Ahly, venceu o Porto e terminou em segundo lugar no Grupo A, com cinco pontos.

Já o Paris Saint-Germain avançou na liderança do Grupo B com seis pontos, superando o Atlético de Madrid e o Seattle Sounders, embora tenha sofrido uma derrota marcante diante do Botafogo.

As duas equipes chegam com força máxima para o confronto. Lionel Messi e Luis Suárez lideram o ataque do time americano, enquanto o PSG conta com nomes como Kvaratskhelia, Vitinha e Gonçalo Ramos.

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG x Inter Miami hoje pelo Mundial de Clubes?

O jogo deste domingo, 13h, entre o PSG e Inter Miami terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, DAZN e CazéTV.

Como assistir online o jogo do PSG x Inter Miami hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay (canal Sportv), DAZN e pelo canal da CazéTV no YouTube.

Quais as prováveis escalações de PSG x Inter Miami?