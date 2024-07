Jogos de domingo, 28 de julho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Brasil feminino contra o Japão pelas Olimpíadas de Paris 2024 e Atlético-MG contra Corinthians pelo Brasileirão Série A são os destaques do futebol deste domingo, 28.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Argentino, Brasileirão Série B, Copa Paulista, Leagues Cup, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso Internacional

7h - Stuttgart x Kyoto Sanga - Canal GOAT

Campeonato Belga

8h30 - Genk x Standard de Liège - Disney+

Campeonato Paulista sub-20

10h - Corinthians sub-20 x Ituano sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

Copa Paulista

10h - VOCEM x XV de Jaú - Futebol Paulista (YouTube)

10h - Juventus x São Caetano - Futebol Paulista (YouTube)

Brasileirão Série A

11h - RB Bragantino x Fluminense - Premiere

16h - Flamengo x Atlético-GO - Premiere

19h - Grêmio x Vasco - Premiere

19h - Atlético-MG x Corinthians - Premiere

19h - Cuiabá x Athletico-PR - Premiere

Olimpíadas de Paris 2024

12h - Brasil feminino x Japão feminino - Globo e Sportv

14h - Espanha feminino x Nigéria feminino - Sportv 3

16h - EUA feminino x Alemanha feminino - Sportv 4

Campeonato Uruguaio

12h30 - Cerro x Rampla Juniors - Disney+

15h - Nacional x Boston River - Disney+

15h - Danubio x Liverpool - Disney+

Brasileirão Série B

16h - Guarani x Brusque - Band, Canal GOAT e Premiere

18h30 - América-MG x Ceará - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

18h30 - CRB x Santos - Premiere

Brasileirão Série C

16h30 - Caxias x São José-RS - DAZN e Nosso Futebol+

16h30 - ABC x São Bernardo - DAZN e Nosso Futebol+

19h - Confiança x Volta Redonda - DAZN e Nosso Futebol+

Campeonato Argentino

17h15 - Racing x Unión Santa Fe - ESPN 2 e Disney+

18h30 - River Plate x Sarmiento - ESPN 4 e Disney+

20h30 - Instituto Córdoba x Boca Juniors - ESPN 4 e Disney+

Leagues Cup

21h - New York City FC x Querétaro - Apple TV

22h - Sporting KC x Chicago Fire - Apple TV

23h30 - León x Portland Timbers - Apple TV

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil feminino; veja horário

O jogo Brasil feminino x Japão feminino terá transmissão ao vivo na Globo e Sportv, às 12h.

Que horas é o jogo do Atlético-MG?

O jogo Atlético-MG x Corinthians terá transmissão ao vivo no Premiere, às 19h.

Qual canal irá passar o jogo do Flamengo pelo Brasileirão

O jogo Flamengo x Atlético-GO terá transmissão ao vivo no Premiere, às 16h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

12h - Brasil feminino x Japão feminino - Olimpíadas de Paris 2024

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 28.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 28.

Band

16h - Guarani x Brusque - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

12h - Brasil feminino x Japão feminino - Olimpíadas de Paris 2024

14h - Espanha feminino x Nigéria feminino - Olimpíadas de Paris 2024

16h - EUA feminino x Alemanha feminino - Olimpíadas de Paris 2024

Premiere

11h - RB Bragantino x Fluminense - Brasileirão Série A

16h - Flamengo x Atlético-GO - Brasileirão Série A

16h - Guarani x Brusque - Brasileirão Série B

18h30 - América-MG x Ceará - Brasileirão Série B

18h30 - CRB x Santos - Brasileirão Série B

19h - Grêmio x Vasco - Brasileirão Série A

19h - Atlético-MG x Corinthians - Brasileirão Série A

19h - Cuiabá x Athletico-PR - Brasileirão Série A

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

8h30 - Genk x Standard de Liège - Campeonato Belga

12h30 - Cerro x Rampla Juniors - Campeonato Uruguaio

15h - Nacional x Boston River - Campeonato Uruguaio

15h - Danubio x Liverpool - Campeonato Uruguaio

17h15 - Racing x Unión Santa Fe - Campeonato Argentino

18h30 - River Plate x Sarmiento - Campeonato Argentino

20h30 - Instituto Córdoba x Boca Juniors - Campeonato Argentino

Apple TV

21h - New York City FC x Querétaro - Leagues Cup

22h - Sporting KC x Chicago Fire - Leagues Cup

23h30 - León x Portland Timbers - Leagues Cup

Nosso Futebol+

16h30 - Caxias x São José-RS - Brasileirão Série C

16h30 - ABC x São Bernardo - Brasileirão Série C

19h - Confiança x Volta Redonda - Brasileirão Série C

DAZN

16h30 - Caxias x São José-RS - Brasileirão Série C

16h30 - ABC x São Bernardo - Brasileirão Série C

19h - Confiança x Volta Redonda - Brasileirão Série C

ESPN 2

17h15 - Racing x Unión Santa Fe - Campeonato Argentino

ESPN 4

18h30 - River Plate x Sarmiento - Campeonato Argentino

20h30 - Instituto Córdoba x Boca Juniors - Campeonato Argentino

Canal GOAT

7h - Stuttgart x Kyoto Sanga - Amistoso Internacional

16h - Guarani x Brusque - Brasileirão Série B

18h30 - América-MG x Ceará - Brasileirão Série B

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.