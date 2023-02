Jogadores da NBA promovem briga generalizada e termina com cinco expulsos; veja

Cenas lamentáveis marcaram a partida entre Minnesota Timberwolves e Orlando Magic, na madrugada deste sábado, pela temporada regular da NBA, que terminou em 127 a 127 para o Magic. No final do terceiro quarto, Mo Bamba, do Magic, fez comentários sobre Austin Rivers, que foi tirar satisfação com o adversário. Rapidamente, a discussão se tornou física, e os jogadores foram parar no chão trocando socos, enquanto outros atletas e os juízes tentavam dispersar a confusão, que terminou com cinco expulsos. Assista:

Além dos dois jogadores que começaram a briga, os outros expulsos foram Taurean Prince e Jaden McDaniels, do Magic, e Jalen Suggs, dos Wolves. O treinador do time da casa reclamou após o duelo que seus jogadores foram punidos com mais rigor apenas por não separarem a briga, coisa que os outros atletas do time adversário também fizeram.

Através das redes sociais, as provocações entre os jogadores continuaram. Enquanto Mo Bamba publicou apenas um meme, Austin Riversfoi mais direto, afirmando que foi "para cima sozinho contra cinco, sem ajuda. Você precisou dos seus colegas de time se não seria enforcado. Nós só sabemos quem voce é por causa de um rap antigo, não pelo basquete. Cala a boca. E Orlando é a minha cidade, pergunte por aí que você vai descobrir"

Veja o momento da briga