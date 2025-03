João Fonseca vence Alexander Bublik e conquista título do Challenger de Phoenix

O brasileiro João Fonseca conquistou neste domingo, 16, o título do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, ao vencer o cazaque Alexander Bublik por 2 sets a 0, com duplo 7/6. Este é o segundo troféu profissional do tenista carioca em um mês, após sua vitória no ATP de Buenos Aires, em fevereiro.

Com a conquista, Fonseca soma 175 pontos no ranking da ATP e alcança a melhor posição de sua carreira, subindo para o 61º lugar do mundo. Além disso, o jovem de 18 anos levou para casa uma premiação de US$ 38,4 mil (cerca de R$ 220 mil).

Preparação para o Miami Open

Fonseca decidiu disputar o torneio em Phoenix após ser eliminado precocemente no Masters 1000 de Indian Wells. O objetivo era ganhar ritmo para o Miami Open, outro Masters 1000, que começa na próxima semana.

A estratégia deu resultado. Na quadra rápida de Phoenix, mesmo piso do torneio em Miami, Fonseca superou adversários experientes, como Kei Nishikori, Jan-Lennard Struff e Bublik, perdendo apenas um set durante toda a campanha.

Agora, o brasileiro retorna às quadras buscando uma boa campanha no torneio da Flórida, onde enfrentará nomes de peso do circuito mundial.