Por que empresas estão trocando modelos gigantes de IA por versões menores e mais baratas

Uma empresa não precisa de uma IA capaz de responder a qualquer pergunta possível para resumir documentos internos, classificar mensagens ou preencher informações em uma planilha.

Para muitas dessas tarefas, um modelo menor pode dar conta do trabalho com menos processamento e custo.

A mudança começa a aparecer nas estratégias corporativas de IA. Uma projeção da consultoria IDC citada pelo Canaltech estima que, até 2026, 90% dos casos de uso de modelos de linguagem entre as mil maiores empresas da Ásia-Pacífico serão destinados a Small Language Models (SLMs), ou modelos de linguagem pequenos.

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O que são os modelos pequenos

SLMs são modelos de linguagem com menor quantidade de parâmetros e, em geral, menor demanda computacional do que os grandes modelos usados por serviços como ChatGPT e outros assistentes generativos.

A diferença não significa que um modelo pequeno seja simplesmente uma versão pior de um modelo grande. A ideia é escolher uma IA compatível com a tarefa.

Uma empresa pode usar um modelo maior para trabalhos que exigem raciocínio mais complexo e outro menor para funções mais específicas e repetitivas.

Essa especialização pode fazer diferença quando uma organização precisa processar grandes volumes de solicitações. Quanto menor a demanda computacional de cada operação, menor tende a ser o custo de executá-la.

Custo e velocidade entram na conta

Rodar IA em escala envolve mais do que pagar pelo acesso a um chatbot. Cada solicitação consome capacidade de processamento, e uma aplicação corporativa pode fazer milhares ou milhões delas.

Modelos menores podem reduzir essa demanda e também responder mais rapidamente em determinadas tarefas.

Uma revisão recente de pesquisas sobre SLMs identificou justamente ganhos relacionados à eficiência computacional e possibilidades de implantação mais próximas da infraestrutura da própria organização.

A escolha também pode ser financeira. Se uma tarefa simples pode ser resolvida por uma IA menor, usar um modelo de grande porte para todas as solicitações pode representar um gasto desnecessário.

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Dados e privacidade também pesam

Há outro motivo para empresas considerarem SLMs: controle sobre os dados.

Modelos menores podem ser implantados em servidores privados ou em ambientes controlados pela própria organização, dependendo da arquitetura escolhida.

Isso pode ser relevante para empresas que lidam com informações financeiras, documentos internos, dados de clientes ou outros conteúdos que não devem circular livremente entre serviços externos.

Isso não significa que SLMs sejam automaticamente mais seguros. A proteção depende de como o modelo é instalado, atualizado, monitorado e conectado aos dados da empresa.

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A tendência é combinar modelos

A expansão dos modelos pequenos não significa necessariamente o desaparecimento dos gigantes. Uma arquitetura pode distribuir as tarefas entre diferentes IAs.

Uma solicitação simples pode ser encaminhada para um modelo menor, enquanto uma tarefa que exige maior capacidade de raciocínio é direcionada a um modelo mais robusto. O resultado é uma espécie de divisão de trabalho entre as IAs.

Para as empresas, a discussão deixa de ser apenas qual é o modelo mais inteligente e passa a incluir uma pergunta mais prática: qual modelo consegue realizar determinada tarefa com qualidade suficiente, no menor custo e com o nível de controle necessário?

É essa conta que ajuda a explicar por que modelos menores estão ganhando espaço. Na corrida corporativa pela IA, tamanho deixou de ser o único critério para decidir qual tecnologia faz sentido usar.