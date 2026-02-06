Bia Haddad estreia com vitória no quali do WTA 1000 de Doha

Bia Haddad Maia venceu sua primeira partida da temporada nesta sexta-feira, 6, ao estrear com vitória no qualificatório do WTA 1000 de Doha, no Catar.

A tenista brasileira, atual número 68 do ranking mundial, superou a convidada local Mubaraka Al-Naimi por 6/0 e 6/0, em apenas 46 minutos de jogo, no piso duro. O resultado marcou a primeira vitória de Bia em 2026 após uma sequência de derrotas no início do ano.

Durante a partida, Haddad Maia perdeu apenas 14 pontos, não teve o saque quebrado e salvou os três break-points enfrentados. A adversária, de 24 anos, não possui ranking profissional e disputava uma de suas poucas partidas oficiais desde setembro do ano passado.

Com o triunfo, a brasileira avançou no qualificatório e agora disputa uma vaga na chave principal do torneio. A próxima adversária sairá do confronto entre a austríaca Julia Grabher, cabeça de chave 10 da fase prévia, e a russa Anastasia Zakharova, número 107 do mundo.

A vitória em Doha encerra uma série de cinco derrotas consecutivas de Bia Haddad Maia, sendo três delas registradas neste início de temporada.