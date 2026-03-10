João Fonseca x Jannik Sinner: horário e onde assistir ao jogo de hoje do Indian Wells

O brasileiro João Fonseca enfrenta o italiano Jannik Sinner nesta terça-feira, 10, pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. O duelo será o terceiro jogo da quadra principal, que tem inicio as 15h (horário de Brasília), no Indian Wells Tennis Garden, na Califórnia.

O duelo marca o primeiro confronto entre os dois no circuito profissional e vale vaga nas quartas de final de um dos torneios mais importantes do calendário do tênis.

Campanha de João Fonseca em Indian Wells

João Fonseca chega às oitavas de final após derrotar o americano Tommy Paul por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, garantindo pela primeira vez na carreira presença nesta fase do Masters 1000 californiano.

Atual número 35 do ranking da ATP, o brasileiro de 19 anos vive uma das campanhas mais importantes da temporada e tenta alcançar sua primeira quartas de final em Indian Wells.

Quem é o adversário: Jannik Sinner

Do outro lado da quadra estará Jannik Sinner, atual número 2 do mundo e um dos principais nomes do circuito. O italiano soma títulos importantes na carreira e busca conquistar pela primeira vez o troféu de Indian Wells.

Mesmo com o favoritismo do europeu, o confronto chama atenção pelo momento vivido pelo brasileiro e pela possibilidade de uma vitória que seria a maior da carreira de Fonseca.

Onde assistir e horário do duelo João Fonseca x Jannik Sinner

Data: terça-feira, 10 de março de 2026

Horário: Terceiro jogo da quadra principal; Partida acontecerá antes das 22h (de Brasília)

Local: Indian Wells Tennis Garden, Califórnia (EUA)

Transmissão: ESPN 2 e Disney+

O tamanho do desafio para João Fonseca em Indian Wells

O duelo contra Jannik Sinner representa o maior desafio da carreira de João Fonseca até agora. Aos 19 anos, o brasileiro disputa pela primeira vez as oitavas de final de um Masters 1000 e terá pela frente o número 2 do mundo em um dos torneios mais importantes do calendário do tênis.

A campanha em Indian Wells já é a melhor do jovem no circuito nesse nível. Para chegar a esta fase, Fonseca eliminou adversários bem posicionados no ranking, como o russo Karen Khachanov, então 16º do mundo, e o americano Tommy Paul, número 24 da ATP.

O confronto desta terça também marca o primeiro encontro entre Fonseca e Sinner no circuito profissional. Uma vitória colocaria o brasileiro nas quartas de final do torneio e seria a maior de sua carreira em relação ao ranking do adversário.

O próprio tenista brasileiro reconheceu a dimensão do jogo. Em entrevista antes da partida, Fonseca afirmou que enfrentar um dos melhores jogadores do mundo em Indian Wells é um “prêmio” e uma oportunidade de testar seu nível diante da elite do circuito.

"Nem preciso dizer que Sinner é um jogador gigante. Já venceu diversos torneios, ele e o Alcaraz estão vencendo tudo. Vou tentar pressioná-lo ao máximo. Será um prazer jogar contra um dos melhores jogadores do mundo, e tentarei vencer", comentou o tenista brasileiro.

O vencedor do confronto enfrentará, nas quartas de final, o ganhador do duelo entre o americano Learner Tien e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina. Os dois ocupam atualmente as posições 27 e 19 no ranking da ATP, respectivamente.