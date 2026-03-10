João Fonseca x Jannik Sinner: horário e onde assistir ao jogo de hoje do Indian Wells

João Fonseca: brasileiro enfrenta Jannik Sinner por vaga nas quartas de final do Masters 1000 (Joris Verwijst/Getty Images)
Publicado em 10 de março de 2026 às 10h53.
O brasileiro João Fonseca enfrenta o italiano Jannik Sinner nesta terça-feira, 10, pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. O duelo será o terceiro jogo da quadra principal, que tem inicio as 15h (horário de Brasília), no Indian Wells Tennis Garden, na Califórnia.
O duelo marca o primeiro confronto entre os dois no circuito profissional e vale vaga nas quartas de final de um dos torneios mais importantes do calendário do tênis.
João Fonseca chega às oitavas de final após derrotar o americano Tommy Paul por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, garantindo pela primeira vez na carreira presença nesta fase do Masters 1000 californiano.
Atual número 35 do ranking da ATP, o brasileiro de 19 anos vive uma das campanhas mais importantes da temporada e tenta alcançar sua primeira quartas de final em Indian Wells.
Do outro lado da quadra estará Jannik Sinner, atual número 2 do mundo e um dos principais nomes do circuito. O italiano soma títulos importantes na carreira e busca conquistar pela primeira vez o troféu de Indian Wells.
Mesmo com o favoritismo do europeu, o confronto chama atenção pelo momento vivido pelo brasileiro e pela possibilidade de uma vitória que seria a maior da carreira de Fonseca.
Data: terça-feira, 10 de março de 2026
Horário: Terceiro jogo da quadra principal; Partida acontecerá antes das 22h (de Brasília)
Local: Indian Wells Tennis Garden, Califórnia (EUA)
Transmissão: ESPN 2 e Disney+
O duelo contra Jannik Sinner representa o maior desafio da carreira de João Fonseca até agora. Aos 19 anos, o brasileiro disputa pela primeira vez as oitavas de final de um Masters 1000 e terá pela frente o número 2 do mundo em um dos torneios mais importantes do calendário do tênis.
A campanha em Indian Wells já é a melhor do jovem no circuito nesse nível. Para chegar a esta fase, Fonseca eliminou adversários bem posicionados no ranking, como o russo Karen Khachanov, então 16º do mundo, e o americano Tommy Paul, número 24 da ATP.
O confronto desta terça também marca o primeiro encontro entre Fonseca e Sinner no circuito profissional. Uma vitória colocaria o brasileiro nas quartas de final do torneio e seria a maior de sua carreira em relação ao ranking do adversário.
O próprio tenista brasileiro reconheceu a dimensão do jogo. Em entrevista antes da partida, Fonseca afirmou que enfrentar um dos melhores jogadores do mundo em Indian Wells é um “prêmio” e uma oportunidade de testar seu nível diante da elite do circuito.
"Nem preciso dizer que Sinner é um jogador gigante. Já venceu diversos torneios, ele e o Alcaraz estão vencendo tudo. Vou tentar pressioná-lo ao máximo. Será um prazer jogar contra um dos melhores jogadores do mundo, e tentarei vencer", comentou o tenista brasileiro.
O vencedor do confronto enfrentará, nas quartas de final, o ganhador do duelo entre o americano Learner Tien e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina. Os dois ocupam atualmente as posições 27 e 19 no ranking da ATP, respectivamente.