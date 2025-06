João Fonseca brilha em Wimbledon e vence inglês por 3 a 0: 'Trabalhar, acreditar e sonhar'

Em apenas seu segundo jogo na grama como tenista profissional, João Fonseca fez bonito em sua estreia em Wimbledon nesta segunda-feira, 30.

A vitória por 3 sets a 0 sobre o inglês Jacob Fearnley, que contava com o apoio da torcida, foi conquistada em 2h01 de dominância da promessa de 18 anos. Com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 (7), o brasileiro segue invicto na estreia em grand slams no ano — foi até a terceira rodada no Australian Open, em janeiro, e em Roland Garros, em maio.

Nem o sol forte que iluminava a Quadra 1 durante a tarde de verão de Londres foi suficiente para frear a potência do brasileiro de 18 anos. Confiante e solto na grama — no final de semana, ele treinou com Carlos Alcaraz na preparação para o torneio —, João Fonseca conseguiu impor seu estilo de jogo sobre o adversário, que, na 51ª colocação no ranking da ATP, está três posições abaixo do brasileiro.

Com maturidade e tranquilidade, ele se tornou o jogador mais jovem desde Alcaraz, em 2021, a chegar à segunda rodada em Wimbledon, apenas aos 18 anos. Ele já havia disputado o torneio, que classifica como seu preferido, na disputa juvenil e nas qualificatórias, mas esta foi a estreia na chave principal.

"Significa muito, é muito especial para mim (a vitória). É o meu grand slam preferido desde a infância, assisto todas as partidas. Peço desculpas por ganhar de um britânico, mas agradeço muito pela torcida e por respeitarem o tênis. Jacob é um jogador incrível, mal posso esperar para os próximos encontros com ele", afirmou o tenista após a vitória, arrancando risadas e aplausos do público em Londres.

Ele também falou sobre o nervosismo na partida no início do jogo, e contou quais são os pilares em que se apoia para conquistar os resultados expressivos. O próximo adversário de João em Wimbledon msairá do duelo entre Jenson Brooskby, 101º do mundo, e o holandês Tallon Griekspoor, 29º.

"No começo da partida, nós dois estávamos muito nervosos. É uma quadra linda, é inacreditável, um sonho. Estou muito feliz de ter essa oportunidade. Tenho trabalhado muito, acreditando que posso jogar um tênis incrível. O segredo é trabalhar, acreditar e sonhar", concluiu.

O jogo

Uma das principais armas do brasileiro dentro de quadra, o saque fez a diferença para o brasileiro nesta segunda-feira. João fez 11 aces na partida, contra apenas quatro de Fearnley. Dois deles aconteceram no momento mais crucial do jogo: no tie-break do terceiro set, o brasileiro acertou dois saques perfeitos em sequência, passando na frente do placar em 6 a 5 e contando com um erro forçado do britânico para encerrar o duelo em grande estilo.

O brasileiro também foi superior na recepção do serviço do Fearnley, vencendo 38 pontos, contra 23 do britânico. João Fonseca quebrou quatro vezes o saque do adversário, em 11 oportunidades, enquanto o inglês não conseguiu ser eficiente e o brasileiro salvou suas quatro tentativas. No segundo set, a promessa de 18 anos neutralizou completamente o adversário em uma parcial de 6/1.

Esta foi a terceira vitória de João Fonseca sobre Jacob Fearnley, mantendo os 100% de aproveitamento. O brasileiro só cedeu um set ao adversário nos três econtros: na primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, em março, quando venceu por 2 a 1 na primeira rodada do torneio. No challenger de Canberra, em janeiro, ele venceu o inglês por 2 a 0 na semifinal, e conquistou seu primeiro título profissional na sequência.