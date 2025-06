Wimbledon 2025: João Fonseca e Bia Haddad estreiam nesta segunda; veja horários e onde assistir

Aos 18 anos, João Fonseca disputa, nesta segunda-feira, 30, a sua primeira partida na chave principal de Wimbledon, um dos principais torneios do circuito mundial de tênis.

O torneio será disputado entre 30 de junho e 13 de julho, em Londres. Em 2024, os campeões foram Carlos Alcaraz e Barbora Krejcikova, que receberam 2,7 milhões de libras cada.

Atual número 54 do ranking da ATP, o brasileiro terá pela frente o britânico Jacob Fearnley, 51º do mundo. O confronto deve acontecer após as 10h10 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.

Fonseca já enfrentou o britânico em duas oportunidades na temporada de 2025 e venceu ambas. A primeira, no Challenger de Camberra, foi decidida por 2 sets a 0. A segunda ocorreu no Masters 1000 de Indian Wells, onde o brasileiro triunfou por 2 a 1.

Em sua preparação para Wimbledon, João conquistou a primeira vitória em torneios de nível ATP disputados na grama. O triunfo ocorreu no ATP de Eastbourne, onde superou o belga Zizou Bergs de virada. A campanha terminou nas oitavas de final, com derrota para o norte-americano Taylor Fritz, número 5 do mundo.

Bia Haddad estreia com rival conhecida

Também nesta segunda-feira, 30, às 8h10 (horário de Brasília), a brasileira Bia Haddad, atual 20ª do ranking da WTA, enfrenta a eslovaca Rebecca Sramkova, 34ª colocada.

O jogo acontece na Quadra 10 do complexo e tem transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Cabeça de chave número 21, Bia já enfrentou Sramkova seis vezes, com quatro vitórias a seu favor.

O último confronto entre as duas ocorreu em fevereiro, no WTA de Mérida, quando a eslovaca levou a melhor.

A tenista brasileira busca retomar a boa fase, após um primeiro semestre de nove vitórias e 19 derrotas em partidas de simples.

A melhor campanha de Bia em Wimbledon ocorreu em 2023, quando chegou à quarta rodada.

João Fonseca x Jacob Fearnley: horário e onde assistir

Data: segunda-feira, 30 de junho

Horário: a partir de 10h10 (horário de Brasília)

Local: Wimbledon, Londres

Transmissão ao vivo: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Bia Haddad x Rebecca Sramkova: horário e onde assistir

Data: segunda-feira, 30 de junho

Horário: 8h10 (horário de Brasília)

Local: Quadra 10, Wimbledon, Londres

Transmissão ao vivo: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)



Prêmios em dinheiro alcançam valor recorde em 2025

O torneio distribuirá um total de 53,5 milhões de libras (R$ 374,5 milhões) em prêmios, representando um crescimento de 7% em relação a 2024. O valor é o dobro do que era pago há dez anos.

Confira os prêmios por fase nas chaves de simples masculina e feminina:

Primeira rodada: 66.000 libras ( R$ 462.000 )

Segunda rodada: 99.000 libras ( R$ 693.000 )

Terceira rodada: 152.000 libras ( R$ 1.064.000 )

Oitavas de final: 240.000 libras ( R$ 1.680.000 )

Quartas de final: 400.000 libras ( R$ 2.800.000 )

Semifinais: 775.000 libras ( R$ 5.425.000 )

Vice-campeão: 1.520.000 libras ( R$ 10.640.000 )

Campeão: 3.000.000 libras (R$ 21.000.000)

Nas duplas, os valores são os seguintes:

Primeira rodada: 16.500 libras ( R$ 115.500 )

Segunda rodada: 26.000 libras ( R$ 182.000 )

Terceira rodada: 43.750 libras ( R$ 306.250 )

Quartas de final: 87.500 libras ( R$ 612.500 )

Semifinais: 174.000 libras ( R$ 1.218.000 )

Vice-campeões: 345.000 libras ( R$ 2.415.000 )

Campeões: 680.000 libras (R$ 4.760.000)

Na categoria de duplas mistas: