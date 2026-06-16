Vôlei masculino: quando é o próximo jogo do Brasil na VNL 2026? Veja calendário

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei já tem data marcada para voltar à quadra pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

Após encerrar a primeira semana da competição com campanha perfeita em Brasília, o time comandado por Bernardinho inicia sua participação na segunda etapa do torneio no dia 24 de junho, contra a Ucrânia.

A partida será disputada em Liubliana, na Eslovênia, às 11h30 (horário de Brasília). O confronto marca o início da segunda semana da fase classificatória da VNL.

O Brasil chega embalado após conquistar quatro vitórias em quatro jogos na capital federal. A equipe venceu Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina, fechando a etapa de Brasília na liderança da competição e mantendo a invencibilidade diante da torcida brasileira.

No último compromisso, a seleção derrotou a Argentina por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 18/25, 24/26, 25/19, 25/23 e 15/9.

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL masculina 2026?

O próximo jogo da Seleção Brasileira Masculina será contra a Ucrânia, no dia 24 de junho, às 11h30 (de Brasília), pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei.

Onde assistir aos jogos do Brasil na VNL 2026?

As partidas da VNL masculina 2026 têm transmissão do SporTV, da ge tv, no YouTube, e da VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.

Calendário do Brasil na VNL masculina 2026

Semana 2 — Liubliana (Eslovênia)

Brasil x Ucrânia — 24 de junho, às 11h30

Brasil x Itália — 26 de junho, às 15h

Brasil x Eslovênia — 27 de junho, às 15h30

Brasil x Canadá — 28 de junho, às 11h30

Semana 3 — Chicago (Estados Unidos)

Brasil x França — 15 de julho, às 18h

Brasil x Estados Unidos — 16 de julho, às 22h

Brasil x Polônia — 17 de julho, às 22h

China x Brasil — 19 de julho, às 14h

Quando será a fase final da VNL masculina 2026?

A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo, na China.

As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.

A decisão do terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.

Veja a tabela de classificação da VNL 2026 masculina