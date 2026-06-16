Vôlei masculino: quando é o próximo jogo do Brasil na VNL 2026? Veja calendário

Seleção masculina de vôlei: Brasil terminou a primeira semana da VNL 2026 invicto (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 16 de junho de 2026 às 06h12.
A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei já tem data marcada para voltar à quadra pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.
Após encerrar a primeira semana da competição com campanha perfeita em Brasília, o time comandado por Bernardinho inicia sua participação na segunda etapa do torneio no dia 24 de junho, contra a Ucrânia.
A partida será disputada em Liubliana, na Eslovênia, às 11h30 (horário de Brasília). O confronto marca o início da segunda semana da fase classificatória da VNL.
O Brasil chega embalado após conquistar quatro vitórias em quatro jogos na capital federal. A equipe venceu Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina, fechando a etapa de Brasília na liderança da competição e mantendo a invencibilidade diante da torcida brasileira.
No último compromisso, a seleção derrotou a Argentina por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 18/25, 24/26, 25/19, 25/23 e 15/9.
O próximo jogo da Seleção Brasileira Masculina será contra a Ucrânia, no dia 24 de junho, às 11h30 (de Brasília), pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei.
As partidas da VNL masculina 2026 têm transmissão do SporTV, da ge tv, no YouTube, e da VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.
A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo, na China.
As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.
A decisão do terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.
|Posição
|Equipe
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
|Sets
|Pontos
|1
|Brasil
|4
|4
|0
|12:4
|11
|2
|Japão
|4
|4
|0
|12:4
|11
|3
|Estados Unidos
|4
|3
|1
|11:6
|9
|4
|Itália
|4
|3
|1
|11:6
|9
|5
|Sérvia
|4
|3
|1
|9:5
|9
|6
|Eslovênia
|4
|3
|1
|10:9
|6
|7
|Polônia
|4
|2
|2
|10:8
|7
|8
|Ucrânia
|4
|2
|2
|8:7
|7
|9
|Bulgária
|4
|2
|2
|7:7
|6
|10
|Bélgica
|4
|2
|2
|8:9
|5
|11
|Turquia
|4
|2
|2
|7:8
|5
|12
|Alemanha
|4
|2
|2
|7:9
|5
|13
|Canadá
|4
|1
|3
|9:10
|6
|14
|China
|4
|1
|3
|7:9
|4
|15
|Irã
|4
|1
|3
|6:9
|4
|16
|França
|4
|1
|3
|5:11
|2
|17
|Argentina
|4
|0
|4
|4:12
|1
|18
|Cuba
|4
|0
|4
|2:12
|1