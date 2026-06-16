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Fase de grupos copa 2026

Vôlei masculino: quando é o próximo jogo do Brasil na VNL 2026? Veja calendário

Após campanha invicta em Brasília, Brasil inicia a segunda etapa da Liga das Nações de Vôlei na Eslovênia contra a Ucrânia

Seleção masculina de vôlei: Brasil terminou a primeira semana da VNL 2026 invicto (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Seleção masculina de vôlei: Brasil terminou a primeira semana da VNL 2026 invicto (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 06h12.

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei já tem data marcada para voltar à quadra pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

Após encerrar a primeira semana da competição com campanha perfeita em Brasília, o time comandado por Bernardinho inicia sua participação na segunda etapa do torneio no dia 24 de junho, contra a Ucrânia.

A partida será disputada em Liubliana, na Eslovênia, às 11h30 (horário de Brasília). O confronto marca o início da segunda semana da fase classificatória da VNL.

O Brasil chega embalado após conquistar quatro vitórias em quatro jogos na capital federal. A equipe venceu Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina, fechando a etapa de Brasília na liderança da competição e mantendo a invencibilidade diante da torcida brasileira.

No último compromisso, a seleção derrotou a Argentina por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 18/25, 24/26, 25/19, 25/23 e 15/9.

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL masculina 2026?

O próximo jogo da Seleção Brasileira Masculina será contra a Ucrânia, no dia 24 de junho, às 11h30 (de Brasília), pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei.

Onde assistir aos jogos do Brasil na VNL 2026?

As partidas da VNL masculina 2026 têm transmissão do SporTV, da ge tv, no YouTube, e da VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.

Calendário do Brasil na VNL masculina 2026

Semana 2 — Liubliana (Eslovênia)

  • Brasil x Ucrânia — 24 de junho, às 11h30
  • Brasil x Itália — 26 de junho, às 15h
  • Brasil x Eslovênia — 27 de junho, às 15h30
  • Brasil x Canadá — 28 de junho, às 11h30

Semana 3 — Chicago (Estados Unidos)

  • Brasil x França — 15 de julho, às 18h
  • Brasil x Estados Unidos — 16 de julho, às 22h
  • Brasil x Polônia — 17 de julho, às 22h
  • China x Brasil — 19 de julho, às 14h

Quando será a fase final da VNL masculina 2026?

A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo, na China.

As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.

A decisão do terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.

Veja a tabela de classificação da VNL 2026 masculina

PosiçãoEquipeJogosVitóriasDerrotasSetsPontos
1Brasil44012:411
2Japão44012:411
3Estados Unidos43111:69
4Itália43111:69
5Sérvia4319:59
6Eslovênia43110:96
7Polônia42210:87
8Ucrânia4228:77
9Bulgária4227:76
10Bélgica4228:95
11Turquia4227:85
12Alemanha4227:95
13Canadá4139:106
14China4137:94
15Irã4136:94
16França4135:112
17Argentina4044:121
18Cuba4042:121
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