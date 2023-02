Janela de transferências: Premier League se consolida com maior poderio financeiro; confira

A janela de transferências de janeiro na Europa terminou na última terça-feira, 31, mostrando a força da Premier League, liga nacional da Inglaterra. Os 20 clubes da primeira divisão gastaram juntos R$ 4,5 bilhões em negociações, valor muito superior que as outras quatro ligas europeias.

Esse montante é aproximadamente sete vezes maior que os gastos da Ligue 1, segunda liga que mais gastou. Ao todo, os clubes franceses investiram € 117,9 milhões (R$ 650 milhões) e somando com as outras ligas, o valor gasto na Premier League foi o triplo.

Um dos motivos da liga inglesa ter registrado esse número alto, foram as contratações recentes do Chelsea para a temporada. O clube londrino gastou € 329,5 milhões (R$ 1,8 bilhão) e bateu recorde histórico em uma só temporada. Sob novo comando do empresário Todd Boehly, a equipe de Londres fez 14 contratações.

Dentre os clubes que mais investiram nesta temporada no futebol inglês, destaque para o Southampton, que ficou atrás apenas do Chelsea e investiu € 63,25 milhões.

Veja a lista de clubes que mais gastaram na Europa:

Chelsea (Inglaterra): € 329,5 milhões Southampton (Inglaterra): € 63,25 milhões Arsenal (Inglaterra): € 60,3 milhões Bournemouth (Inglaterra): € 56,2 milhões Newcastle (Inglaterra): € 49,35 milhões Liverpool (Inglaterra): € 42 milhões Leeds United (Inglaterra): € 41,2 milhões Olympique de Marselha (França): € 40 milhões Wolverhampton (Inglaterra): € 38,51 milhões Leicester (Inglaterra): € 31 milhões

Com Enzo Fernandez oficializado apenas na manhã desta quarta, o Chelsea apareceu quatro vezes entre as transações mais caras da janela.

Confira as transações mais caras desta janela:

Enzo Fernández (do Benfica para o Chelsea): € 121 milhões Mykhaylo Mudryk (do Shakhtar Donetsk para o Chelsea): € 70 milhões Anthony Gordon (do Everton para o Newcastle): € 45,6 milhões Cody Gakpo (do PSV para o Liverpool): € 42 milhões Benoît Badiashile (do Monaco para o Chelsea): € 38 milhões Noni Madueke (do PSV para o Chelsea): € 35 milhões Vitinho (do Braga para o Olympique de Marselha): € 32 milhões Malo Gusto (do Lyon para o Chelsea): € 30 milhões Georginio Rutter (do Hoffenheim para o Leeds United): € 28 milhões Kamaldeen Sulemana (do Rennes para o Southampton) / Jakub Kiwior (do Spezia para o Arsenal): € 25 milhões

