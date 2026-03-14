Bayer Leverkusen x Bayern de Munique: horário, onde assistir e prováveis escalações

Bayern de Munique: líder da Bundesliga visita o Leverkusen pela 26ª rodada da competição
Publicado em 14 de março de 2026 às 06h33.
Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado, 14, às 11h30, no horário de Brasília, na BayArena, pela 26ª rodada da Bundesliga.
O duelo coloca frente a frente o líder do campeonato e um Leverkusen que tenta voltar ao bloco de classificação para a próxima Champions League.
O Bayer Leverkusen abre a rodada na 6ª colocação, com 44 pontos em 25 jogos, e chega pressionado por resultados melhores na reta final da Bundesliga. Na última rodada do Alemão, a equipe empatou por 3 a 3 com o Freiburg, fora de casa, em um jogo em que o time cedeu o empate no fim.
No meio de semana, o time de Kasper Hjulmand empatou por 1 a 1 com o Arsenal no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, resultado que deu sinais de recuperação depois de uma sequência irregular no campeonato nacional.
Para este sábado, o Leverkusen tem um desfalque importante: Alejandro Grimaldo cumpre suspensão. Arthur, Mark Flekken, Lucas Vázquez, Loïc Badé e Eliesse Ben Seghir também aparecem como baixas.
O Bayern lidera a Bundesliga com 66 pontos em 25 partidas e tem 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Borussia Dortmund. Na rodada passada, a equipe goleou o Borussia Mönchengladbach por 4 a 1, em casa, mantendo a sequência positiva no campeonato.
A equipe de Vincent Kompany também chega embalada pela Champions League após golear a Atalanta no jogo de ida das oitavas, por 6 a 1. Mesmo assim, o Bayern segue com baixas no elenco: Manuel Neuer, Jonas Urbig, Hiroki Ito, Alphonso Davies e Jamal Musiala estão fora, enquanto Harry Kane era tratado como dúvida por dores na panturrilha, embora veículos alemães apontem chance real de retorno ao time titular.
A partida terá transmissão no Brasil pelo X Sports, CazéTV e OneFootball
Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)
Blaswich; Quansah, Andrich e Tapsoba; Hofmann, Equi Fernández, Aleix García e Poku; Terrier, Maza e Kofane.
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Ulreich; Laimer, Kim Min Jae, Jonathan Tah e Bischof; Kimmich, Goretzka e Lennart Karl; Olise, Luis Díaz e Nicolas Jackson.