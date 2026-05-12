Esporte

Da Cordilheira dos Andes ao rio Congo: os rivais de Portugal na Copa

Seleção portuguesa enfrentará Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo na primeira fase do Mundial de 2026

Portugal: equipe de Cristiano Ronaldo enfrentará Colômbia, Uzbequistão e RD Congo no Mundial (Leandro Fonseca/Exame)

Portugal: equipe de Cristiano Ronaldo enfrentará Colômbia, Uzbequistão e RD Congo no Mundial (Leandro Fonseca/Exame)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 12 de maio de 2026 às 05h27.

A caminhada de Portugal em busca do título da Copa do Mundo de 2026 começa no grupo K, ao lado de Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo. A seleção portuguesa estreia no Mundial diante da RD Congo no dia 17 de junho, em Houston.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada em Canadá, Estados Unidos e México e marcará a primeira edição da história com 48 seleções participantes .

Confira curiosidades sobre os adversários de Portugal na fase de grupos da Copa.

Colômbia: o país do café e das Cordilheira dos Andes

O segundo compromisso de Portugal será contra a Colômbia. As seleções nunca se enfrentaram em Copas do Mundo, e o duelo está marcado para o dia 27 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami.

A Colômbia chega ao Mundial após ser finalista da Copa América de 2024 e conta com nomes como Luis Díaz e James Rodríguez.

Fora do futebol, a Colômbia é conhecida mundialmente pela produção de café, um dos principais símbolos da economia e da cultura do país. O território colombiano também reúne paisagens que vão da Cordilheira dos Andes até a região do Caribe.

A capital, Bogotá, está localizada em uma região de altitude elevada e concentra parte importante da vida política e econômica colombiana.

Uzbequistão: a estreia da Ásia Central

O terceiro adversário português será o Uzbequistão, seleção que disputará sua primeira Copa do Mundo da história. O confronto acontece no dia 23 de junho, no NRG Stadium, em Houston.

Localizado na Ásia Central, o país ficou historicamente conhecido pelas cidades ligadas à antiga Rota da Seda, como Samarcanda e Bucara, importantes centros comerciais durante séculos.

A capital, Tashkent, funciona como principal polo econômico e cultural uzbeque.

RD Congo: floresta tropical e rio gigante

Portugal estreia na Copa diante da República Democrática do Congo, seleção que volta a disputar um Mundial após 52 anos. A última participação aconteceu em 1974, quando o país ainda competia como Zaire.

As equipes nunca se enfrentaram em Copas do Mundo.

O país africano abriga uma das maiores áreas de floresta tropical do planeta e possui importantes reservas minerais. O rio Congo, um dos maiores do mundo, atravessa o território e tem papel central na economia local.

A capital, Kinshasa, está entre as cidades mais populosas da África e concentra grande parte da atividade cultural do país.

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