Hugo Calderano faz história e vai à final do Mundial de Tênis de Mesa

O mesa-tenista Hugo Calderano venceu uma partida contra o chinês Liang Jingkun e está na final do Mundial de tênis de mesa. Ele se tornou o primeiro atleta do hemisfério sul a chegar na final da competição após vencer por 4 a 3.

Hugo Calderano enfrentou um dos jogos mais desafiadores da carreira contra o chinês Liang Jingkun, em Doha.

A partida começou equilibrada, com os dois atletas demonstrando respeito e alternando a liderança nos primeiros sets. O brasileiro chegou a abrir 3 a 1, mas viu o rival reagir e empatar por 3 a 3, levando a disputa para o set decisivo.

Mundial de Tênis de Mesa: veja colocação de Hugo Calderano

No momento mais importante do confronto, Calderano mostrou frieza. Abriu boa vantagem no início do último set e, mesmo com a reação de Liang, fechou em 11 a 9.

Com a vitória, se tornou o primeiro atleta do hemisfério sul a alcançar tal feito na competição — um marco histórico para o tênis de mesa brasileiro e mundial.

Na Copa do Mundo de tênis de mesa, que aconteceu no último mês, Calderano superou dois chineses em sequência, feito raro, mas que o brasileiro tem conseguido desempenhar.

Na final, Calderano vai enfrentar o chinês Wang Chuqin, bicampeão Olímpico. Hugo já é o terceiro colocado, garantindo ao menos a medalha de ouro. A final acontece nesta domingo às 9h30.