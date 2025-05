Depois de derrotar cazaque, Hugo Calderano avança às oitavas no Mundial de Doha

Hugo Calderano atravessa o melhor momento de sua carreira. Depois de conquistar o título da Copa do Mundo em Macau, na China, o terceiro colocado no ranking mundial segue imbatível no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, realizado em Doha, no Catar — a principal competição da temporada.

Nesta quarta-feira, o brasileiro, considerado o maior jogador do país na história da modalidade, superou o cazaque Kirill Gerassimenko por 4 sets a 2, com parciais de 9/11, 9/11, 11/5, 12/10, 11/9 e 11/7, garantindo vaga nas oitavas de final. No feminino, Bruna Takahashi, única representante brasileira nesta fase, enfrenta nesta quinta-feira a chinesa Xingtong Chen, número 3 do mundo, que a eliminou na Copa do Mundo.

"Nunca é fácil voltar de 2 a 0. Não estava achando o ritmo. Acho que me mantive bem no jogo e consegui a virada. Me deu muita confiança depois do título da Copa do Mundo. Sei da pressão, tem muita gente me assistindo, mas feliz de estar nas oitavas de final", celebrou Calderano.

Apesar da grande diferença no ranking — Hugo é o 3º e Gerassimenko ocupa a 59ª posição — a partida foi equilibrada. Calderano, cabeça de chave número 3, demonstrou certa ansiedade no início e perdeu os dois primeiros sets. Contudo, reagiu com força, vencendo as quatro séries seguintes para assegurar sua passagem para as oitavas. Seu próximo adversário será o nigeriano Quadri Aruna, 19º cabeça de chave.

O Campeonato Mundial é a competição mais importante do circuito internacional em 2025, superando até mesmo a Copa do Mundo em relevância. Os campeões conquistam 2.000 pontos no ranking — a mesma pontuação atribuída aos vencedores dos Jogos Olímpicos e dos WTT Grand Smashes, equivalente a um Grand Slam no tênis de mesa.

A partida teve um início complicado para Calderano. Impaciente para definir os pontos rapidamente, ele cometeu erros e viu seu rival contar com a sorte em momentos decisivos, com bolas tocando a rede ou raspando a borda da mesa — situações que favoreceram Gerassimenko, que fechou os dois primeiros sets em 11/9.

O cazaque se mostrou sereno e ofensivo, explorando o lado esquerdo de Hugo e provocando falhas. Apesar do placar desfavorável, Calderano retomou o controle no terceiro set, ganhando com autoridade por 11/5. O quarto set foi mais acirrado, mas o brasileiro resistiu à pressão e venceu por 12/10, igualando a disputa.

Com agressividade e foco, Calderano conquistou os dois últimos sets — 11/9 e 11/7 — e avançou às oitavas, mantendo a forte campanha no campeonato mais importante do ano.