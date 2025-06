João Fonseca vence 1ª na grama em torneio ATP e avança no ATP 250 de Eastbourne

João Fonseca conquistou sua primeira vitória na grama em torneios de nível ATP ao vencer de virada o belga Zizou Bergs, nesta segunda-feira, 23, na estreia do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.

O jovem brasileiro de 18 anos, número 57 do mundo, superou Bergs por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8), 6/0 e 6/3, em 2h07min de jogo marcado pelo vento intenso.

Reação após tie-break polêmico define vitória

O primeiro set foi bastante equilibrado, com ambos os jogadores confirmando seus serviços e chegando ao tie-break, onde Bergs levou a melhor após um momento polêmico de revisão de bola. No entanto, Fonseca reagiu com força no segundo set, aplicando um pneu (6/0) e dominando completamente o adversário.

No terceiro set, mesmo após um susto ao cair e sentir dores na mão esquerda, Fonseca manteve a concentração, conseguiu duas quebras de saque e fechou o jogo.

Avanço no ranking e novo desafio contra cabeça de chave

Com essa vitória, João Fonseca não só encerrou seu jejum na grama em nível ATP — ele havia perdido nas estreias anteriores em Halle e no qualificatório de Wimbledon — como também ultrapassou a marca de 1.000 pontos no ranking, chegando a 1.016 pontos e mantendo sua melhor colocação até agora, a 57ª posição. Essa pontuação consolida Fonseca como uma das promessas do tênis brasileiro na atualidade.

Na próxima rodada, Fonseca enfrentará o americano Taylor Fritz, principal cabeça de chave do torneio, atual campeão do ATP 250 de Eastbourne e quinto colocado no ranking mundial.

Wimbledon no horizonte

O ATP 250 de Eastbourne é o último torneio de preparação de João Fonseca para Wimbledon, onde ele disputará a chave principal do Grand Slam britânico pela primeira vez, a partir do dia 30 de junho.

Fonseca comentou após a vitória:

“Estou muito feliz por minha primeira vitória na grama em torneios da ATP, ainda mais aqui em Eastbourne, um lugar tão legal. Enfrentei um jogador muito bom. Depois de um tie-break difícil, consegui me recuperar mentalmente.” A declaração reforça a resiliência do jovem tenista em momentos decisivos.