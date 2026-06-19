Hino do Brasil é o mais bonito da Copa do Mundo, diz New York Times

Em meio à efervescência da Copa do Mundo de 2026, o The Athletic, site de jornalismo esportivo do New York Times, decidiu fazer algo diferente: ranquear, do pior ao melhor, os 48 hinos nacionais das seleções que disputam o torneio.

O critério, segundo a publicação, é "inteiramente subjetivo", mas segue uma lógica: hinos "emocionantes, apaixonados", que jogadores e torcida realmente cantam, que não se estendem demais, e que despertam vontade de gritar "sim, eu te amo", não importa a nacionalidade de quem ouve.

O resultado colocou o Brasil no topo absoluto — e a Inglaterra, de forma nada surpreendente para quem acompanha esse tipo de debate, na última posição.

A lanterna: Inglaterra arrasada pela própria imprensa britânica

"Vamos ter uma conversa honesta sobre o hino da Inglaterra. É terrível", escreveu o site.

Segundo a publicação, a melodia "se arrasta de forma impiedosa" e a letra, diferente de qualquer outro hino da lista, fala sobre "um homem velho" — uma referência ao monarca britânico.

Com apenas 42 segundos de duração e nota de "empolgação" de 1 em 10, o hino inglês recebeu a avaliação mais dura de toda a lista, justamente por parte de um veículo de língua inglesa.

A Espanha (nota 2) perdeu a letra oficial em 1978, três anos após a morte do general Francisco Franco — desde então, os jogadores só conseguem cantarolar a melodia, sem palavras.

A Alemanha (nota 3) foi descrita como "melancólica". E a Nova Zelândia recebeu a alfinetada mais bem-humorada: com 1 minuto e 50 segundos, é o hino mais longo do torneio — "talvez dê tempo de colocar a chaleira no fogo enquanto ele toca", escreveu o site.

O top 10 completo, segundo o The Athletic

Na parte de cima da lista, o critério muda de "tolerável" para "histórico". Veja o top 10 final:

1. Brasil (nota 9) — introdução orquestral de 28 segundos descrita como "gloriosa".

2. França (nota 9) — "um clássico do gênero", banido em diferentes períodos da história francesa.

3. Portugal (nota 9) — "A Portuguesa", refrão "às armas" cantado "alto e orgulhoso", emocionou João Neves.

4. Colômbia (nota 9) — letra escrita como poema pelo futuro presidente Rafael Núñez, emocionou James Rodríguez.

5. Escócia (nota 9) — balada sobre uma batalha de 1314 que se transforma em "grito de guerra".

6. Equador (nota 9) — introdução orquestral de estilo italiano com 34 segundos.

7. Argentina (nota 8) — intro de violino, redobre de tambor e "gritaria sul-americana acelerada".

8. Egito (nota 8) — "empolgante", com versos, pontes e mudanças de tom.

9. Uruguai (nota 8) — cruzamento entre cerimônia britânica e trilha de "O Mágico de Oz".

10. Bósnia e Herzegovina (nota 8) — sem letra, apenas um violino solo e solene de 65 segundos.

O meio da tabela: histórias por trás da música

Entre as posições intermediárias, a publicação destacou curiosidades históricas.

O hino de Marrocos, por exemplo, foi originalmente composto em 1956, mas só ganhou letra quando o país se classificou para a Copa de 1970, logo após reconquistar a independência.

O do Iraque foi adotado em 2004, após o fim do regime de Saddam Hussein.

Já o do Haiti, "La Dessalinienne", tem semelhança musical direta com a Marselhesa francesa — não por acaso, já que foi composto para marcar o centenário da independência do Haiti em relação à própria França.

O hino do Irã foi descrito como um dos "momentos mais emocionantes" da Copa até aqui: ao som da música, os jogadores ficaram com a mão direita no peito e o braço esquerdo entrelaçado ao do companheiro ao lado, antes da estreia contra a Nova Zelândia.

O Brasil no topo

Na primeira posição, o hino brasileiro foi descrito como tendo "muitas palavras cantadas muito rápido" durante boa parte de sua duração de 1 minuto e 48 segundos — mas, segundo a publicação, "isso ainda não é tempo suficiente".

O destaque, segundo o site, é justamente aquela introdução orquestral de 28 segundos.

Na estreia contra o Marrocos, a publicação notou que não houve o mesmo nível de emoção e lágrimas visto antes da histórica semifinal do Brasil em casa, na Copa de 2014 — "o que é provavelmente para melhor", escreveu o site.

Ainda assim, a conclusão foi direta: "um dos melhores hinos do mundo".