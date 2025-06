Zubeldía deixa São Paulo após sequência de derrotas no Brasileirão; Crespo é favorito

Luis Zubeldía não é mais o técnico do São Paulo. O treinador argentino entregou o cargo após uma série de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada após a derrota por 3 a 1 para o Vasco, na última quinta-feira, no Morumbi. Sua saída será oficializada nesta segunda-feira, 16.

Zubeldía assumiu o São Paulo em abril de 2024 e, durante sua passagem, conquistou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Sob seu comando, o Tricolor avançou às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, além de alcançar a semifinal do Campeonato Paulista em 2025.

No entanto, o desempenho no Campeonato Brasileiro não foi satisfatório. Com apenas 12 pontos em 12 jogos, o time ocupa a 14ª posição e está a um ponto da zona de rebaixamento.

A sequência negativa de resultados foi um dos fatores determinantes para a saída do técnico. Após a derrota para o Vasco, Zubeldía já havia comunicado à diretoria sua vontade de deixar o cargo, mas o clube tentou convencê-lo a permanecer. Contudo, com a continuidade dos maus resultados e o entendimento de que não havia como mudar o panorama, o treinador manteve sua decisão.

Além disso, o time ainda enfrenta uma série de desfalques importantes. Atualmente, sete jogadores estão no departamento médico, o que tem prejudicado o desempenho da equipe nas últimas rodadas.

O futuro do São Paulo

Com a saída de Zubeldía, o São Paulo precisa definir o próximo passo para sua comissão técnica. No momento, o nome de Hernán Crespo é o favorito para substituir o argentino. O ex-treinador do Tricolor, que conquistou o Campeonato Paulista em 2021, está livre no mercado e tem identificação com o clube, o que torna sua contratação uma opção viável, principalmente pela falta de recursos para investir em técnicos de outros clubes.

A crise financeira do clube também pesa na busca por um novo treinador. A diretoria do São Paulo reconhece que a situação econômica do clube limita investimentos e contratações de peso. Por isso, a aposta é que um nome identificado com o clube, como Crespo, possa trazer a estabilidade necessária para a equipe.

A pressão por resultados será alta, principalmente considerando o desempenho abaixo das expectativas no Campeonato Brasileiro. A temporada ainda oferece chances na Copa do Brasil e Libertadores, mas o São Paulo precisa urgentemente reagir para garantir uma boa posição em ambas as competições.