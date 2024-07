Grêmio x Vitória: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Grêmio enfrenta o Vitória neste domingo, 21 de julho, às 11h, com transmissão ao vivo no Premiere. O Grêmio, na 18ª posição com 11 pontos, quer vencer para tentar melhorar na tabela e sair da zona de rebaixamento.

O Vitória, na 16ª posição com 15 pontos, precisa da vitória para não entrar no Z4. A partida é crucial para ambos os times, que disputam diretamente na luta contra o rebaixamento.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Vitória hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 11h, entre Grêmio e Vitória terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Grêmio x Vitória hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com a assinatura do Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.