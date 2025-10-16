Grêmio x São Paulo: onde assistir, horário e possíveis escalações

Repórter
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14h23.
Nesta quinta-feira, o Grêmio recebe o São Paulo, às 19h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O Grêmio chega pressionado após a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, antes da pausa para a Data Fifa. A equipe comandada por Mano Menezes ocupa atualmente a 13ª colocação, com 33 pontos.
O São Paulo, por sua vez, também vem de uma derrota dolorosa: perdeu por 3 a 2 para o Palmeiras, de virada, após abrir 2 a 0 no placar e com polêmicas na arbitragem.
A transmissão da partida será feita pelos seguintes canais:
O time gaúcho tem vários desfalques por lesão e suspensão. Estão no departamento médico:
Tiago Volpi, Balbuena, Monsalve, Villasanti, Braithwaite e Willian.
Além disso, Marlon e Kannemann estão suspensos, a menos que a CBF acate a decisão do STJD e anule os cartões recebidos contra o Bragantino.
Escalação provável do Grêmio:
Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Esteves; Dodi, Arthur e Edenílson (Alex Santana); Pavón (Amuzu), André Henrique e Kike Olivera (Aravena).
O Tricolor paulista também sofre com baixas. Estão fora por lesão:
Rafael Tolói, Oscar, Luan, André Silva, Calleri e Ryan Francisco.
Pablo Maia e Enzo Díaz estão suspensos.
Bobadilla deve ser poupado após atuar pela seleção paraguaia na Data Fifa.
Escalação provável do São Paulo:
Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Tapia e Luciano.