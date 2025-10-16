Grêmio x São Paulo: onde assistir, horário e possíveis escalações

Nesta quinta-feira, o Grêmio recebe o São Paulo, às 19h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O Grêmio chega pressionado após a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, antes da pausa para a Data Fifa. A equipe comandada por Mano Menezes ocupa atualmente a 13ª colocação, com 33 pontos.

O São Paulo, por sua vez, também vem de uma derrota dolorosa: perdeu por 3 a 2 para o Palmeiras, de virada, após abrir 2 a 0 no placar e com polêmicas na arbitragem.

📺 Onde assistir

A transmissão da partida será feita pelos seguintes canais:

Sportv (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

🧤 Prováveis escalações

🟦 Grêmio

O time gaúcho tem vários desfalques por lesão e suspensão. Estão no departamento médico:

Tiago Volpi, Balbuena, Monsalve, Villasanti, Braithwaite e Willian.

Além disso, Marlon e Kannemann estão suspensos, a menos que a CBF acate a decisão do STJD e anule os cartões recebidos contra o Bragantino.

Escalação provável do Grêmio:

Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Esteves; Dodi, Arthur e Edenílson (Alex Santana); Pavón (Amuzu), André Henrique e Kike Olivera (Aravena).

🔴 São Paulo

O Tricolor paulista também sofre com baixas. Estão fora por lesão:

Rafael Tolói, Oscar, Luan, André Silva, Calleri e Ryan Francisco.

Pablo Maia e Enzo Díaz estão suspensos.

Bobadilla deve ser poupado após atuar pela seleção paraguaia na Data Fifa.

Escalação provável do São Paulo:

Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Tapia e Luciano.