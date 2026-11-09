Por que o lucro da TIM recuou no 3º tri mesmo com receita e caixa em alta

O que aconteceu? A TIM (TIMS3) teve lucro líquido normalizado de R$ 1,11 bilhão no terceiro trimestre de 2026, queda de 7,8% em relação ao mesmo período de 2025.

teve no terceiro trimestre de 2026, queda de em relação ao mesmo período de 2025. O recuo veio do imposto mais alto , já que a empresa declarou menos juros sobre capital próprio (JCP), e de despesas financeiras maiores .

, já que a empresa declarou menos juros sobre capital próprio (JCP), e de . A receita líquida subiu 5,3% , para R$ 7,07 bilhões, com fibra e clientes corporativos crescendo em ritmo de dois dígitos.

, para R$ 7,07 bilhões, com crescendo em ritmo de dois dígitos. Os custos avançaram 3,9% , abaixo da inflação, e a geração de caixa operacional cresceu 11,6% .

, abaixo da inflação, e a . A operadora manteve a promessa de devolver de R$ 5,3 bilhões a R$ 5,5 bilhões aos acionistas em 2026; até setembro, foram R$ 1,56 bilhão.

A TIM (TIMS3) vendeu mais, controlou custos e gerou mais caixa no terceiro trimestre de 2026, mas viu o lucro encolher. A operadora teve lucro líquido normalizado de R$ 1,113 bilhão entre julho e setembro, queda de 7,8% sobre os R$ 1,208 bilhão do mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 9.

No número contábil, sem ajustes, o lucro foi de R$ 991 milhões, recuo de 18%. A diferença se explica por uma perda contábil de R$ 207 milhões ligada à compra da I-Systems, empresa de infraestrutura de fibra óptica. Ao assumir o controle, a TIM precisou reavaliar a valor justo a participação de 49% que já tinha na companhia, e o valor ficou abaixo do registrado no balanço.

Na comparação com o segundo trimestre, o lucro normalizado subiu 7,4%. Como já havia acontecido entre abril e junho, a fibra e o segmento corporativo foram os destaques da receita.

Por que o lucro da TIM recuou?

O principal peso veio do Imposto de Renda. A despesa normalizada com IR e CSLL saltou de R$ 13 milhões para R$ 162 milhões. A TIM atribui o aumento à menor declaração de JCP no trimestre, de R$ 515 milhões, contra R$ 800 milhões um ano antes. Como os juros sobre capital próprio são dedutíveis, distribuir menos por essa via eleva a conta de impostos.

O resultado financeiro também piorou. A despesa financeira líquida subiu 18%, para R$ 525 milhões, puxada pelos juros sobre arrendamentos (aluguel de torres e outras estruturas), que avançaram 9,5%, e pela queda de 30% na receita de juros sobre o caixa. A posição de caixa e aplicações terminou setembro em R$ 5,18 bilhões, 20,7% abaixo de um ano antes, depois do pagamento pela I-Systems, da distribuição de proventos e da quitação antecipada das dívidas da própria I-Systems e da V8.Tech.

A depreciação e amortização cresceu 4,5%, também por causa da incorporação da I-Systems aos números da TIM.

Fibra e clientes corporativos sustentam crescimento da receita

A receita líquida somou R$ 7,069 bilhões, alta de 5,3%. A linha de serviços móveis, que responde pela maior parte do faturamento, cresceu 4%, para R$ 6,45 bilhões. O ritmo mais forte ficou com o serviço fixo, que avançou 30,1%, para R$ 430 milhões, com a ajuda da consolidação da V8.Tech, empresa de tecnologia comprada pela operadora.

A TIM Ultrafibra, braço de banda larga, teve receita de R$ 257 milhões, alta de 12,7%. A base chegou a 931 mil clientes, crescimento de 13,2% e o terceiro trimestre seguido de expansão de dois dígitos. O gasto médio por cliente da fibra ficou praticamente estável, em R$ 94,10.

No segmento corporativo, a receita de serviços B2B (excluindo atacado) somou R$ 1,8 bilhão em 12 meses, alta de 19,3%, e já representa 6,8% da receita de serviços. No trimestre, a TIM fechou parceria com a BYD para levar conectividade a mais de 200 mil veículos nos próximos 24 meses e lançou, com a Oracle, uma oferta de nuvem e inteligência artificial para empresas pela V8.Tech.

A publicidade móvel também ganhou peso. A receita da plataforma de clientes, que inclui o TIM Ads, subiu 49,6%, para R$ 45 milhões, e o número de campanhas cresceu 63%, para mais de 600 no trimestre.

Pré-pago melhora, pós-pago desacelera

O pré-pago, que vinha sendo o ponto fraco da TIM, mostrou a menor queda de receita dos últimos trimestres, de 4,2%, depois de recuos de 6,5% no primeiro trimestre e de 6,9% no segundo. A base encolheu 9%, para 27,6 milhões de linhas, mas o gasto médio por cliente subiu 4,5%, para R$ 15,20, com ajustes nas ofertas e o lançamento de um pacote de R$ 40 em algumas regiões.

No pós-pago, a receita cresceu 4,1% e a base sem contar conexões entre máquinas (M2M) avançou 4,1%, para 26,4 milhões de clientes. A operadora somou 292 mil novas linhas líquidas, abaixo das 414 mil de um ano antes. O gasto médio desse cliente ficou estável, em R$ 55,40. Segundo a TIM, a maior competição, sobretudo no primeiro semestre, levou a mais descontos para reter clientes e pressionou os preços de aquisição.

Somando todas as modalidades, a TIM terminou setembro com 61,6 milhões de clientes móveis, 1,7% a menos que um ano antes, e participação de mercado de 21,9%, ante 23,4%. O gasto médio geral por cliente móvel subiu 5%, para R$ 34,80.

A taxa mensal de cancelamentos no pós-pago (sem M2M), o chamado churn, ficou em 0,8%, o mesmo nível de um ano antes e abaixo dos 0,9% do segundo trimestre. A TIM afirma que a base de clientes com contratos de permanência mínima cresceu 3,5%. Considerando todas as modalidades, porém, o churn mensal subiu para 3,1%, ante 2,8% no terceiro trimestre de 2025.

Custos abaixo da inflação

Os custos e despesas normalizados somaram R$ 3,368 bilhões, alta de 3,9%, abaixo do avanço da receita e do IPCA acumulado em 12 meses até setembro, de 4,58%. As despesas de comercialização caíram 1,2%, com ganhos de digitalização no atendimento e na cobrança. A TIM diz que três agentes de inteligência artificial já atuam em contas, cobrança e vendas, com tempo médio de atendimento 86% menor que o humano.

A exceção foi a provisão para calotes, que subiu 30%, para R$ 249 milhões, ainda pressionada por um parceiro do segmento B2B. Na comparação com o segundo trimestre, a linha caiu 5,9%.

Com receita crescendo acima dos custos, o Ebitda normalizado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 6,7%, para R$ 3,701 bilhões, com margem de 52,4%, 0,7 ponto percentual acima de um ano antes. O Ebitda após arrendamentos avançou 7,6%, para R$ 2,917 bilhões.

Os investimentos ficaram estáveis, em R$ 978 milhões, e o fluxo de caixa operacional (Ebitda após arrendamentos menos investimentos) cresceu 11,6%, para R$ 1,939 bilhão. A alavancagem, medida pela dívida líquida total sobre o Ebitda, caiu para 0,78 vez, ante 0,89 vez em junho.

Quanto falta para a meta de dividendos?

A TIM afirma estar no caminho para cumprir as projeções de 2026. Nos nove primeiros meses, a receita de serviços cresceu 5,8% (a meta é de cerca de 5%), o Ebitda avançou 6,8% (meta de 6% a 8%) e o fluxo de caixa operacional subiu 11,6% (meta de 11% a 14%).

A companhia também reafirmou a intenção de distribuir de R$ 5,3 bilhões a R$ 5,5 bilhões aos acionistas neste ano. Até setembro, anunciou R$ 1,305 bilhão em JCP e recomprou R$ 252 milhões em ações, total de R$ 1,557 bilhão. Isso deixa entre R$ 3,7 bilhões e R$ 3,9 bilhões a serem anunciados até o fim do ano para que a meta seja atingida.

Em agosto, o conselho aprovou um novo programa de recompra de até 55,2 milhões de ações, cerca de 2,31% do total, limitado a R$ 1 bilhão e válido até fevereiro de 2028. O programa anterior foi encerrado com 46,9 milhões de papéis comprados, por aproximadamente R$ 1 bilhão.

As ações da TIM fecharam o terceiro trimestre cotadas a R$ 18,33, queda de 14,1% em relação ao fim de 2025, segundo dados da própria companhia. No balanço anterior, os papéis da TIM e da Vivo lideraram as perdas do Ibovespa.

O balanço é o primeiro desde que a Poste Italiane concluiu, em 1º de outubro, a compra de cerca de 87% da Telecom Italia e passou a ser a controladora indireta da TIM no Brasil. O presidente da TIM, Alberto Griselli, já havia dito que a troca de controle seria "claramente positiva" para a operadora.