Entenda por que o GP do Japão é querido por pilotos e pela torcida na F1

O GP do Japão ocupa um lugar particular no calendário da Fórmula 1. A etapa disputada em Suzuka é tratada por pilotos, equipes e torcedores como uma das mais tradicionais da temporada por combinar um traçado desafiador, forte peso histórico e uma cultura de arquibancada que transformou a corrida em referência dentro da categoria. Em 2026, a prova volta ao calendário como a terceira etapa do campeonato, entre os dias 27 e 29 de março.

A reputação do circuito ajuda a explicar esse status. O circuito de Suzuka tem 5,807 km, é o único traçado em formato de “oito” do calendário atual e ficou conhecido por trechos de alta exigência técnica, como as sequência de curvas no primeiro setor, a Spoon e a 130R.

Por que Suzuka agrada tanto aos pilotos?

Entre os pilotos, Suzuka costuma aparecer como uma das pistas preferidas do ano porque exige precisão em alta velocidade e pune erros com facilidade. A própria Fórmula 1 descreve o circuito como um dos maiores testes de habilidade do calendário, com freadas fortes, curvas rápidas e pouco espaço para correções ao longo da volta.

Esse perfil técnico ajuda a explicar por que a pista é frequentemente chamada de “circuito de piloto”. Em depoimentos reunidos pela F1, competidores destacam o fluxo da volta e a velocidade do primeiro setor como diferenciais de Suzuka, além da necessidade de encontrar um carro muito equilibrado para encaixar uma boa classificação.

O circuito costuma premiar quem larga na frente: 8 das últimas 12 corridas em Suzuka foram vencidas por pilotos que largaram da pole.

O peso histórico do GP do Japão na Fórmula 1

Além do traçado, o GP do Japão é valorizado pelo histórico esportivo. Suzuka foi palco de decisões de título e de alguns dos episódios mais lembrados da F1, o que ajudou a consolidar a corrida como uma etapa simbólica no calendário moderno.

A própria página oficial do circuito destaca esse prestígio histórico desde sua inauguração, em 1962, inicialmente como pista de testes da Honda.

Em 2026, a prova marca ainda a 40ª edição do GP do Japão e a 36ª em Suzuka, o que reforça a longevidade da etapa dentro da categoria.

A torcida japonesa virou parte do espetáculo

Se a pista explica a admiração dos pilotos, a torcida ajuda a explicar a imagem que a etapa construiu fora do carro. Os fãs japoneses formam um dos públicos mais apaixonados do mundo, e as arquibancadas recebem grande presença até nos dias de preparação antes mesmo das atividades principais da pista.

Outro ponto que virou marca registrada do fim de semana são os figurinos, placas e adereços criados pelos torcedores. A categoria costuma tratar essa criatividade como uma das imagens mais características do evento, e o próprio material oficial da F1 faz referência recorrente a esse comportamento do público em Suzuka.

Esse ambiente também se reflete fora da pista. Em 2026, equipes voltaram a usar ativações especiais para a etapa japonesa, com pinturas temáticas e ações ligadas à cultura local, em um movimento que mostra o valor comercial e simbólico da corrida para a categoria.

O que esperar do GP do Japão de 2026

O fim de semana da F1 começou nesta sexta-feira, 27 de março, com treinos livres em Suzuka, e a corrida está marcada para domingo, 29, às 2h. Oscar Piastri foi o mais rápido no segundo treino livre.

A combinação entre tradição, exigência técnica e participação da torcida mantém o GP do Japão como uma das etapas mais respeitadas do campeonato.