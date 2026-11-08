No imóvel do data center, energia e conectividade pesam mais que o endereço

A expansão da inteligência artificial e da computação em nuvem está criando novas oportunidades para o mercado imobiliário. Com a demanda crescente por capacidade de processamento e armazenamento de dados, os data centers ganham relevância como uma classe de ativos especializada, ampliando as possibilidades de diversificação de portfólios e atração de investimentos.

Para o Brasil, esse movimento representa uma oportunidade de fortalecer sua posição na infraestrutura digital e impulsionar novos projetos imobiliários.

Embora estejam diretamente associados à tecnologia, os data centers dependem de uma estrutura física complexa, que envolve terrenos, edificações, energia e conectividade. Diferentemente de ativos imobiliários tradicionais, sua localização é determinada principalmente pela disponibilidade de capacidade elétrica, infraestrutura de telecomunicações e condições para expansão.

Essa dinâmica amplia o potencial de regiões que, mesmo fora dos principais eixos corporativos, apresentam características adequadas para receber esses empreendimentos.

Para investidores, proprietários de terrenos e desenvolvedores, abre-se uma frente de oportunidades que vai além da construção de instalações tecnológicas. A identificação de áreas estratégicas, o desenvolvimento de projetos sob medida e a estruturação de ativos para operadores especializados passam a integrar uma cadeia de investimentos com características próprias. Dependendo do modelo de ocupação, os data centers podem contar com contratos de longo prazo, tornando-se uma alternativa relevante para estratégias imobiliárias orientadas à geração de renda.

Essa perspectiva, entretanto, exige uma análise criteriosa. A implantação de um data center envolve investimentos elevados, requisitos técnicos específicos e planejamento de longo prazo. A disponibilidade efetiva de energia, os prazos de conexão à rede elétrica, as condições de licenciamento e a capacidade de expansão são fatores que influenciam diretamente a viabilidade dos projetos. Nesse segmento, a atratividade de um imóvel está relacionada não apenas à sua localização, mas também à infraestrutura necessária para sustentar sua operação.

O Brasil reúne condições importantes para participar desse novo ciclo. A presença de fontes renováveis de energia, a dimensão do mercado consumidor, a demanda digital crescente e a relevância regional são vantagens competitivas. A combinação desses fatores pode ampliar o interesse de operadores e investidores internacionais, desde que acompanhada por avanços na infraestrutura e na previsibilidade regulatória.

Nesse contexto, o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata) surge como um instrumento de estímulo ao setor. Ao prever incentivos fiscais para equipamentos destinados à implantação e à expansão dessas instalações, a iniciativa busca reduzir custos e fortalecer a competitividade brasileira. As contrapartidas relacionadas à sustentabilidade, à eficiência hídrica e ao desenvolvimento tecnológico também reforçam a importância de incorporar critérios ambientais e operacionais à concepção dos empreendimentos.

Para o mercado imobiliário, os efeitos potenciais desse crescimento vão além dos próprios data centers. A expansão da infraestrutura digital pode estimular investimentos em energia, telecomunicações, construção especializada e desenvolvimento de novas áreas, além de ampliar a demanda por serviços de consultoria, avaliação de ativos e seleção de terrenos. Trata-se de um segmento no qual a integração entre conhecimento imobiliário e infraestrutura técnica ganha importância crescente.

O avanço dessa classe de ativos também traz uma mudança na forma de avaliar oportunidades. Se, em segmentos tradicionais, fatores como mobilidade, proximidade de centros empresariais e infraestrutura urbana exercem papel central, nos data centers a análise incorpora variáveis como capacidade energética, conectividade, eficiência operacional e potencial de expansão. Compreender essas particularidades será essencial para identificar projetos competitivos e estruturar investimentos sustentáveis no longo prazo.

A infraestrutura digital passa, assim, a ocupar um espaço cada vez mais relevante nas estratégias do mercado imobiliário. Para o Brasil, a oportunidade está em transformar suas vantagens competitivas em empreendimentos capazes de atender às exigências de uma economia cada vez mais conectada. Mais do que uma nova tipologia de imóvel, os data centers representam uma frente de desenvolvimento e investimento que aproxima tecnologia, infraestrutura e capital imobiliário, ampliando as perspectivas de crescimento do setor nos próximos anos.