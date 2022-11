Goleiro de Camarões é expulso da delegação horas antes de partida contra Sérvia; entenda

O goleiro de Camarões, Andre Onana, foi expulso da delegação camaronesa horas antes da partida contra a Sérvia, válido pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo.

Segundo informações da imprensa internacional, o corte foi por causas disciplinares. Onana teve um desentendimento com o treinador, Rigobert Song, durante os treinamentos. O goleiro desobedeceu uma ordem tática do técnico, o que não teria agradado o comandante.

Onana gosta de jogar com os pés, mas Song disse que ele não poderia. O técnico havia falado que não iria mantê-lo na equipe sem que o goleiro não obedecesse suas orientações. Onana iria dar entrevista ao lado de Song no último domingo, 27, mas ficou de fora do encontro com a imprensa.

A Federação Camaronesa ainda não anunciou a retirada oficial do goleiro. Quem atua no lugar de Onana é Devis Epassy, de 29 anos, goleiro que atua no futebol da Arábia Saudita.

