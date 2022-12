Foto de Messi após título se torna a mais curtida da história do Instagram

Com inúmeros feitos dentro dos gramados, Lionel Messi quebrou um novo recorde após o título da Argentina na Copa do Mundo Fifa 2022. O argentino agora é o dono da foto mais curtida da história do Instagram.

A imagem do camisa 10 com a taça do Mundial do Catar acumula mais de 60 milhões de curtidas na rede social. A publicação ultrapassou a foto de um ovo, postada em 2019, que tinha mais de 56 milhões de curtidas e feita para atingir esse recorde.

“CAMPEÕES DO MUNDO!!!!!!! Sonhei tantas vezes, quis tanto que ainda não caí, não acredito...... Muito obrigado à minha família, a todos os que me apoiam e também a todos os que acreditaram em nós. Demonstramos mais uma vez que os argentinos quando lutamos juntos e unidos somos capazes de alcançar o que nos propusemos. O mérito é desse grupo, que está acima das individualidades, é a força de todos lutando pelo mesmo sonho que era também o sonho de todos os argentinos... Conseguimos!!! VAI ARGENTINA PORRA!!!!! estamos nos vendo muito em breve”, disse o atleta na legenda. A publicação foi realizada horas depois da vitória sobre a França nos pênaltis.

Nesta segunda-feira, o argentino publicou outra foto que está fazendo sucesso no Instagram. O camisa 10 postou uma foto dormindo ao lado da taça da Copa do Mundo. Em menos de três horas no ar, a publicação já tem mais de 22 milhões de curtidas. Messi e toda a delegação da Argentina já está no país para comemorar o título ao lado dos torcedores.

Feriado na Argentina

O dia na Argentina será de muita festa para Messi e outros heróis do título da Copa do Mundo. O presidente do país, Alberto Fernández decretou feriado nacional nesta terça-feira, 20, para comemorações da vitória no Catar. A seleção não vencia a competição desde 1986.

Os jogadores participarão da caravana de celebração que seguirá até o Obelisco, monumento histórico localizado na Praça da República de Buenos Aires.

