Fórmula 1: Leclerc conquista GP da Itália e quebra seca de cinco anos da Ferrari

Neste domingo, 1º de setembro, o piloto monegasco Charles Leclerc conquistou a vitória no Grande Prêmio da Itália, realizado ao norte de Milão, e levou a Ferrari de volta ao lugar mais alto do pódio no Circuito de Monza após cinco anos.

A última vitória da Scuderia em casa havia sido em 2019, também com Leclerc. Oscar Piastri e Lando Norris, ambos da McLaren, completaram o pódio.

A vitória de Leclerc foi marcada por uma estratégia ousada da Ferrari, que optou por uma única parada para troca de pneus, permitindo ao monegasco competir de igual para igual com Piastri e Norris. Aproveitando a calorosa torcida italiana, Leclerc conseguiu gerenciar o desgaste dos pneus e assegurar sua segunda vitória na temporada.

"É um sentimento incrível. Achei que a primeira vez foi maravilhosa, e a segunda também é muito especial. Ganhar as duas corridas mais importantes para mim foi muito especial (Mônaco e Monza). Os tifosi (torcedores italianos) são incríveis. Nossa atualização funcionou muito bem, mas a gente não sabe se será assim nas próximas provas. A gente sabe que a McLaren é favorita. Espero fazer uma corrida boa em Baku", declarou Leclerc após a vitória.

Essa foi a 20ª vitória da Ferrari no Circuito de Monza. Max Verstappen, que havia vencido as duas últimas corridas, terminou em sexto na prova deste domingo. No entanto, o piloto holandês mantém a liderança geral na Fórmula 1, com 303 pontos, 62 à frente de Lando Norris, da McLaren.

A Fórmula 1 retoma sua temporada daqui a duas semanas com o Grande Prêmio do Azerbaijão, que ocorrerá no Circuito Urbano de Baku em 15 de setembro, marcando a 17ª etapa do campeonato.