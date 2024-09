GP da Itália de F1 2024: horários e onde assistir à corrida ao vivo

A temporada 2024 de Fórmula 1 tem sido de fortes emoções, e este fim de semana não seria diferente com o Grande Prêmio da Itália, a 16ª etapa do campeonato. Neste domingo, 01 de setembro, ocorre a corrida final no Circuito de Monza.

Após sua vitória na Holanda na semana passada, Lando Norris ganhou novo fôlego para buscar seu terceiro triunfo em 2024, agora no Grande Prêmio da Itália. O britânico liderou a classificação deste sábado, colocando a McLaren na frente com uma volta de 1m19s327, superando seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, por 0s1. George Russell, da Mercedes, completou os três primeiros.

Essa é a quinta pole position da carreira de Norris, sendo a quarta apenas nesta temporada. Ele também largou da frente na Holanda, onde conquistou sua primeira vitória após partir da pole position.

Com duas vitórias já conquistadas neste campeonato, Norris busca reduzir a diferença de 70 pontos que o separa do líder do Mundial, Max Verstappen, tricampeão da RBR.

A classificação começou como uma disputa acirrada entre McLaren, Mercedes e Ferrari, que também apresentou um bom ritmo desde os treinos de sexta-feira em Monza. As diferenças entre os quatro primeiros eram mínimas, na casa dos 0s2.

Mesmo com uma performance menos dominante, a RBR se manteve competitiva, ficando mais próxima das equipes de ponta. No Q3, a McLaren conseguiu abrir uma ligeira vantagem, especialmente sobre Verstappen. A Mercedes, embora tenha perdido terreno no final, garantiu o terceiro lugar com Russell, recuperando-se após um desempenho mais modesto no sábado anterior, em Zandvoort.

Como assistir ao GP da Itália de F1 2024 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horários dos treinos, classificação e corrida do GP da Itália de F1 2024

A nova etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Corrida - domingo, 01 de setembro, às 10h; Onde assistir: Band, Bandsports.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR : Max Verstappen e Sergio Pérez

Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

Mercedes : Lewis Hamilton e George Russell

Alpine : Esteban Ocon e Pierre Gasly

McLaren : Lando Norris e Oscar Piastri

Sauber (ex-Alfa Romeo) : Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Aston Martin : Fernando Alonso e Lance Stroll

Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

RB (ex-AlphaTauri) : Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1

GP do Azerbaijão - Circuito de Baku - 13/09 a 15/09 - 8h

GP de Singapura - Circuito de Marina Bay - 20/09 a 22/09 - 9h

GP dos Estados Unidos - Circuito das Américas - 18/10 a 20/10 - 16h

GP do México - Autódromo Hermanos Rodríguez - 27/10 a 27/10 - 17h

GP de São Paulo - Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) - 01/11 a 03/11 - 14h

GP de Las Vegas - Circuito de Las Vegas - 21/11 a 23/11 - 3h

GP do Catar - Circuito Internacional de Lusail - 29/11 a 01/12 - 14h

GP de Abu Dhabi - Circuito de Yas Marina - 06/12 a 08/12 - 10h