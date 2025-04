Fórmula 1: carro de piloto é destruído em treino do GP do Japão

Durante o segundo treino livre do Grande Prêmio do Japão, realizado na sexta-feira, 4, um acidente envolvendo o piloto australiano Jack Doohan interrompeu o exercício.

O incidente ocorreu na curva 1 do Circuito de Suzuka, quando Doohan perdeu o controle de sua Alpine A525, que estava a uma velocidade de 257 km/h. O carro passou reto e colidiu violentamente com as barreiras de proteção, resultando em danos significativos ao veículo.

Apesar da intensidade do impacto, Doohan saiu ileso do acidente, mas precisou de atendimento médico como precaução.

Após realizar exames preventivos, ele foi liberado e passa bem. O acidente provocou uma bandeira vermelha, interrompendo a sessão por mais de 20 minutos para permitir a remoção do carro e a reconstrução das barreiras.

Oscar Piastri lidera o treino livre

Oscar Piastri, outro piloto australiano, terminou o dia como o mais rápido no circuito. O GP do Japão é a terceira etapa da temporada 2025 da Fórmula 1 e marca o quarto final de semana de Doohan na categoria.

Próximos passos e segurança no circuito de Suzuka

A segurança no Circuito de Suzuka voltou a ser questionada após o impacto. A Fórmula 1 tem se mostrado cada vez mais atenta aos impactos e à proteção dos pilotos, especialmente após acidentes como este. A bandeira vermelha foi uma medida essencial para garantir que as condições do circuito estivessem seguras para a continuação do treino.