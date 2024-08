Fluminense x Bahia: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

O Fluminense recebe o Bahia neste domingo, 4 de agosto, às 16h, no Estádio do Maracanã. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro Série A e terá transmissão ao vivo no Premiere.

A situação das equipes na tabela do Brasileirão é contrastante. O Fluminense, atualmente na 19ª posição com 17 pontos, busca desesperadamente uma vitória para sair da zona de rebaixamento. A equipe carioca tem enfrentado dificuldades, mas conta com o apoio de sua torcida para tentar uma recuperação. Já o Bahia está em 7º lugar com 32 pontos, e vem de uma boa sequência, brigando por uma vaga na Libertadores. Uma vitória fora de casa pode solidificar ainda mais a posição do time baiano na parte superior da tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Bahia hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 16h, entre o Fluminense e Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Bahia hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere Play.

