Jogos de hoje, terça-feira, 3 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol desta terça-feira, 3 de fevereiro, ficam para os duelos de mata-mata na UEFA Youth League, os confrontos decisivos nas Copas da Inglaterra, França, Holanda e Espanha, além da estreia da Pré-Libertadores com o jogo entre The Strongest x Deportivo Táchira.
A agenda do dia também inclui partidas dos campeonatos estaduais pelo Brasil, Campeonato Saudita, CONCACAF Champions Cup, Campeonato Italiano e Argentino.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
UEFA Youth League (16 avos)
- 10h - AZ Alkmaar Sub-19 x Borussia Dortmund Sub-19 - UEFA.tv
- 12h - Real Madrid Sub-19 x Olympique de Marseille Sub-19 - UEFA.tv
- 12h - Club Brugge Sub-19 x Monaco Sub-19 - UEFA.tv
- 14h - Chelsea Sub-19 x PSV Sub-19 - UEFA.tv
Campeonato Saudita
- 12h40 - Damac x Al-Kholood - Canal GOAT
- 14h30 - Al-Ettifaq x Al-Taawoun - Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Copa da Holanda (quartas de final)
- 16h - AZ Alkmaar x Twente - N Sports
Copa da França (oitavas de final)
- 16h30 - Reims x Le Mans - SportyNet (YouTube)
- 17h10 - Olympique de Marseille x Rennes - SportyNet (YouTube)
Campeonato Italiano
- 16h45 - Bologna x Milan - Xsports e Disney+
Copa da Alemanha
- 16h45 - Bayer Leverkusen x St. Pauli - ESPN 2 e Disney+
Copa da Liga Inglesa
- 17h - Arsenal x Chelsea - ESPN e Disney+
Copa do Rei
- 17h - Albacete x Barcelona - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Escocês
- 17h - St. Mirren x Hearts - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Cearense
- 19h - Maranguape x Tirol - FCF TV
Campeonato Amazonense (semifinal)
- 20h - Amazonas x Itacoatiara - N Sports
Campeonato Paranaense
- 20h - Athletico-PR x Foz do Iguaçu - Canal GOAT e Rede Furacão
Campeonato Catarinense
- 20h - Joinville x Marcílio Dias - SportyNet (YouTube)
CONCACAF Champions Cup
- 21h - Forge x Tigres - Disney+
- 23h - Olimpia x América-MEX - Disney+
- 1h - San Diego x Pumas - Disney+
Campeonato Argentino
- 21h15 - Independiente Rivadavia x Sarmiento - Disney+
Pré-Libertadores (primeira fase)
- 21h30 - The Strongest x Deportivo Táchira - GE TV, ESPN e Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo entre Arsenal x Chelsea hoje pela Copa da Liga Inglesa?
O jogo Arsenal x Chelsea terá transmissão ao vivo às 17h na ESPN e no Disney+.
Qual canal vai passar o jogo do Barcelona hoje pela Copa do Rei?
A partida Albacete x Barcelona será transmitida ao vivo às 17h na ESPN 4 e no Disney+.
Onde assistir ao jogo da Pré-Libertadores entre The Strongest x Deportivo Táchira?
A partida The Strongest x Deportivo Táchira terá transmissão ao vivo às 21h30 no GE TV, ESPN e Disney+.
