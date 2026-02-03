Jogos de hoje, terça-feira, 3 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol desta terça-feira, 3 de fevereiro, ficam para os duelos de mata-mata na UEFA Youth League, os confrontos decisivos nas Copas da Inglaterra, França, Holanda e Espanha, além da estreia da Pré-Libertadores com o jogo entre The Strongest x Deportivo Táchira.

A agenda do dia também inclui partidas dos campeonatos estaduais pelo Brasil, Campeonato Saudita, CONCACAF Champions Cup, Campeonato Italiano e Argentino.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

UEFA Youth League (16 avos)

10h - AZ Alkmaar Sub-19 x Borussia Dortmund Sub-19 - UEFA.tv

12h - Real Madrid Sub-19 x Olympique de Marseille Sub-19 - UEFA.tv

12h - Club Brugge Sub-19 x Monaco Sub-19 - UEFA.tv

14h - Chelsea Sub-19 x PSV Sub-19 - UEFA.tv

Campeonato Saudita

12h40 - Damac x Al-Kholood - Canal GOAT

14h30 - Al-Ettifaq x Al-Taawoun - Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Copa da Holanda (quartas de final)

16h - AZ Alkmaar x Twente - N Sports

Copa da França (oitavas de final)

16h30 - Reims x Le Mans - SportyNet (YouTube)

17h10 - Olympique de Marseille x Rennes - SportyNet (YouTube)

Campeonato Italiano

16h45 - Bologna x Milan - Xsports e Disney+

Copa da Alemanha

16h45 - Bayer Leverkusen x St. Pauli - ESPN 2 e Disney+

Copa da Liga Inglesa

17h - Arsenal x Chelsea - ESPN e Disney+

Copa do Rei

17h - Albacete x Barcelona - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Escocês

17h - St. Mirren x Hearts - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Cearense

19h - Maranguape x Tirol - FCF TV

Campeonato Amazonense (semifinal)

20h - Amazonas x Itacoatiara - N Sports

Campeonato Paranaense

20h - Athletico-PR x Foz do Iguaçu - Canal GOAT e Rede Furacão

Campeonato Catarinense

20h - Joinville x Marcílio Dias - SportyNet (YouTube)

CONCACAF Champions Cup

21h - Forge x Tigres - Disney+

23h - Olimpia x América-MEX - Disney+

1h - San Diego x Pumas - Disney+

Campeonato Argentino

21h15 - Independiente Rivadavia x Sarmiento - Disney+

Pré-Libertadores (primeira fase)

21h30 - The Strongest x Deportivo Táchira - GE TV, ESPN e Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo entre Arsenal x Chelsea hoje pela Copa da Liga Inglesa?

O jogo Arsenal x Chelsea terá transmissão ao vivo às 17h na ESPN e no Disney+.

Qual canal vai passar o jogo do Barcelona hoje pela Copa do Rei?

A partida Albacete x Barcelona será transmitida ao vivo às 17h na ESPN 4 e no Disney+.

Onde assistir ao jogo da Pré-Libertadores entre The Strongest x Deportivo Táchira?

A partida The Strongest x Deportivo Táchira terá transmissão ao vivo às 21h30 no GE TV, ESPN e Disney+.

