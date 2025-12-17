Flamengo x PSG: qual é o horário do jogo, onde assistir e escalações

Flamengo: clube joga nesta quarta-feira, 17 (David Ramos / Equipe/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 06h17.
PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília. O Flamengo chega com força máxima após vitórias nas semifinais, enquanto o PSG, após ser campeão da Liga dos Campeões, busca sua primeira conquista na competição.
O jogo será às 14h (horário de Brasília).
PSG
Flamengo