Esporte

Flamengo x PSG: qual é o horário do jogo, onde assistir e escalações

Flamengo busca seu segundo título e o PSG em busca de sua primeira conquista

Flamengo: clube joga nesta quarta-feira, 17 (David Ramos / Equipe/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 06h17.

PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília. O Flamengo chega com força máxima após vitórias nas semifinais, enquanto o PSG, após ser campeão da Liga dos Campeões, busca sua primeira conquista na competição.

Onde assistir PSG x Flamengo?

  • TV Globo - TV aberta
  • SporTV - TV fechada
  • CazéTV e Ge TV - YouTube

Qual horário?

O jogo será às 14h (horário de Brasília).

Escalação provável

PSG

  • Técnico: Luis Enrique
  • O PSG não contará com Hakimi, que está se recuperando de lesão, e tem Marquinhos e Dembelé como dúvidas.
  • A escalação provável do time é: Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos (ou Pacho), Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Doué e Barcola.

Flamengo

  • Técnico: Filipe Luís
  • Com o time praticamente completo, o Flamengo irá para a final com Rossi no gol, e disputas nas vagas de zagueiro e ataque.
  • A provável formação é: Rossi; Varela, Léo Ortiz (ou Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata (ou Cebolinha) e Bruno Henrique.
