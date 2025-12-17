Flamengo x PSG: qual é o horário do jogo, onde assistir e escalações

PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília. O Flamengo chega com força máxima após vitórias nas semifinais, enquanto o PSG, após ser campeão da Liga dos Campeões, busca sua primeira conquista na competição.

Onde assistir PSG x Flamengo?

TV Globo - TV aberta

SporTV - TV fechada

CazéTV e Ge TV - YouTube

Qual horário?

O jogo será às 14h (horário de Brasília).

Escalação provável

PSG

Técnico : Luis Enrique

: Luis Enrique O PSG não contará com Hakimi, que está se recuperando de lesão, e tem Marquinhos e Dembelé como dúvidas.

A escalação provável do time é: Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos (ou Pacho), Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Doué e Barcola.

Flamengo