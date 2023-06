Flamengo x Fluminense hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 1º, às 20h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

No jogo clássico, quem ganhar a partida de hoje, independente do saldo de gols, segue para as quartas. O último jogo entre os clubes terminou empatado no 0 a 0.

O Flamengo chega à partida com certa estabilidade; posto que o clube já acumula três empates e uma vitória nas últimas duas semanas. Venceu por 1 a 0 do Corinthians, mas empatou por 1 a 1 do Ñublense e do Cruzeiro na quarta-feira, 24, e sábado, 27, respectivamente.

Já o Fluminense enfrenta uma temporada ruim. Além de empatar com o adversário carioca, perdeu por 1 a 0 do Botafogo no sábado, 20, do The Strongest por 1 a 0 na quinta-feira, 25, e do Corinthains por 2 a 0, no domingo, 28.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Fluminense hoje

O jogo desta quinta-feira, 31º, às 20h entre Flamengo e Fluminense terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo do Flamengo x Fluminense online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que também tem transmissão na Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Flamengo ?

05/06 - Flamengo x Vasco da Gama - Campeonato Brasileiro

08/06 - Flamengo x Racing - Copa Libertadores

Quais são os próximos jogos do Fluminense ?