São Paulo x Sport Recife hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

São Paulo e Sport Recife se enfrentam nesta quinta-feira, 1º, às 19h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Sport, disputando com o São Paulo, segue um cenário difícil: precisa enfrentar o tricolor paulista dentro de casa, após perder por 2 a 0 na Ilha do Retiro. No entanto, os últimos jogos do clube resultaram em boas vitórias. No último sábado, 20, o time marcou 3 a 0 contra o Botafogo SP, perdeu de 1 a 0 para o Criciúma, na quarta-feira, 24, e bateu de goleada no ABC, por 4 a 1, no último domingo, 28. Contra o São Paulo, enfrentará um grande desafio. Se o Sport não tirar a diferença do saldo de gols, estará de fora do campeonato.

O tricolor segue na vantagem. No último jogo, ganhou do time pernambucano por 2 a 0 — e vem de uma boa temporada no geral. No sábado, 20, ganhou de 4 a 2 do Vasco da Gama, marcou 2 a 0 na disputa contra a Academia Puerto Cabello, na terça-feira, 23, e fechou o jogo de sábado, 27, com 2 a 1 contra o Goiás. Jogando em casa, o São Paulo fica na vantagem.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Sport Recife hoje

O jogo desta quinta-feira, 31º, às 19h30 entre São Paulo e Sport Recife terá transmissão ao vivo na Amazon Prime Video.

Como assistir o jogo do São Paulo online?

A partida será transmitida pela Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do São Paulo ?