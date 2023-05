Flamengo x Corinthians: veja horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 21, às 16h00, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela sétima rodada do Brasileirão Série A.

Em confronto das duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians entram em momentos distintos. O Rubro Negro, que viveu altos e baixos no ano, não perde a três jogos e vem ganhando regularidade sob o comando do técnico Jorge Sampaoli.

Já o Corinthians precisa da vitória para espantar a crise. Sem vencer a seis jogos, o Timão ocupa a zona de rebaixamento no Brasileiro, além de ter perdido no jogo de ida da Copa do Brasil, para o Atlético MG por 2 a 0.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Corinthians

O jogo deste domingo, às 16h, entre Flamengo e Corinthians terá transmissão na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo Flamengo x Corinthians online?

Você pode assistir a partida online no Premiere, através da plataforma Amazon Prime Video, e pelo Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Flamengo?

24/05 - Ñublense x Flamengo - Copa Libertadores

27/05 - Flamengo x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

Quais são os próximos jogos do Corinthians?

24/05 - Argentinos Junior x Corinthians - Copa Libertadores

28/05 - Corinthians x Fluminense - Brasileirão Série A

