Grêmio x Internacional: veja horário e onde assistir ao vivo

Grêmio e Internacional se enfrentam neste domingo, 21, às 18h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela sétima rodada do Brasileirão Série A.

Considerado um dos maiores clássicos do Brasil, Grêmio e Inter chegam para o confronto vivendo momentos parecidos. O Inter, que não vence a quatro jogos, busca diante do maior rival retomar o caminho das vitórias. Após derrota para o América-MG na última rodada, a pressão sob o técnico Mano Menezes aumentou, podendo gerar uma possível demissão do cargo em caso de derrota.

Do outro lado o Grêmio, que também está a quatro jogos sem vencer, busca com apoio do seu torcedor um melhor resultado no clássico. A equipe treinada por Renato Gaúcho, empatou no jogo de ida da Copa do Brasil e agora retoma as atenções a competição mata-mata.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Grêmio x Internacional

O jogo deste domingo às 18h30 entre Grêmio x Internacional terá transmissão ao vivo na Premiere.

Como assistir o jogo Grêmio x Internacional online?

Quais são os próximos jogos do Grêmio ?

27/05 - Athletico PR x Grêmio - Brasileirão Série A

31/05 - Cruzeiro x Grêmio - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Internacional?

25/05 - Metropolitanos x Internacional - Copa Libertadores

28/05 - Internacional x Bahia -Brasileirão Série A

