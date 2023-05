Confira os jogos de hoje, domingo, 21; onde assistir e horários

Rodada do Brasileirão Série A e Série B, Copa do Mundo SUB-20 e competições europeias são os destaques do futebol deste domingo.

No Brasileirão, dois clássicos movimentam o futebol brasileiro. O Flamengo encara Corinthians no Maracanã, no confronto das maiores torcidas do Brasil. O Timão tenta apagar a má fase e encara um Flamengo que vive altos e baixos no ano.

Na Arena Grêmio, o Tricolor gaúcho encara o Inter tentando reencontrar o caminho das vitórias.

Na Europa, destaque para o confronto entre dois times do big six da Inglaterra. O Manchester City, que está na liderança do Campeonato Inglês, encara o Chelsea que tenta apagar a má temporada.

As atenções também para os confrontos de Real Madrid e PSG, que entram em campo por suas ligas.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Mundo SUB-20

18h - Itália x Brasil - Caze TV (YouTube), Casimito (Twitch) e Fifa+

Brasileirão Série A

16h - Flamengo x Corinthians - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 18h30 - Grêmio x Internacional - Premiere

Brasileirão Série B

11h - Chapecoense x Juventude - SporTV e Premiere

15h - Criciúma x Ceará - Band e Premiere

18h - Ponte Preta x Guarani - Band e Premiere

18h15 - CRB x Vila Nova - SporTV e Premiere

Campeonato Italiano

07h30 - Lecce x Spezia - Star+

10h - Torino x Fiorentina - Star+

13h - Napoli x Inter de Milão - Star+

15h45 - Udinese x Lazio - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Mainz x Stuttgart - OneFootball

12h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - OneFootball

14h30 - Bayer Leverkusen x Borussia Monchengladbach - OneFootball

Campeonato Inglês

09h30 - West Ham x Leeds United - ESPN e Star+

10h - Brighton x Southampton - ESPN 3 e Star+

12h - Manchester City x Chelsea - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

09h - Rayo Vallecano x Espanyol - Star+

13h30 - Valencia x Real Madrid - Star+

11h15 - Atlético de Madrid x Osasuna - ESPN 4 e Star+

16h - Sevilla x Real Betis - Star+

Campeonato Francês

08h - Ajaccio x Rennes - Star+

10h - Brest x Clermont Foot - Star+

10h - Nice x Toulouse - Star+

10h - Reims x Angers - Star+

10h - Troyes x Strasbourg - Star+

12h05 - Lorient x Lens - Star+

15h45 - Auxerre x PSG - ESPN e Star+

Campeonato Brasileiro feminino

15h - Santos x Atlético-MG - Sem Transmissão

15h - São Paulo x Athletico - Sem transmissão

