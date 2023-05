Palmerias x Red Bull Bragantino: veja horário e onde assistir ao vivo

Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, 13, às 18h30, no Alliazn Parque, em São Paulo. A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão Série A.

Na segunda posição, com quatro vitórias e um empate, o Palmeiras tem um início de Brasileirão dos sonhos. O time vem de duas goleadas, contra o Goiás e Grêmio, e quer fazer uma nova vitima em casa para seguir na caça ao líder Botafogo.

O Red Bull Bragantino, que nas últimas temporadas é regular na competição, brigando por classificação em Libertadores, começou mal a Série A de 2023. São três empates, uma derrota e apenas uma vitória, que aconteceu na primeira rodada. Com seis pontos, o clube está próximo da zona de rebaixamento. Uma derrota e a combinação de resultados pode deixar o clube nas últimas posições.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras x Red Bull Bragantino

O jogo deste sábado às 18h30 entre Palmeiras x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Palmeiras x Red Bull Bragantino online?

Você pode assistir a partida online no Amazon Prime Vídeo, com a assinatura do Premiere.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras?

Fortaleza x Palmeiras - Copa do Brasil

Santos x Palmeiras - Brasileirão

Quais são os próximos jogos do Red Bull Bragantino?