Esporte

Flamengo confirmado: veja os cinco times já classificados ao Mundial de 2029

PSG, Cruz Azul, Al-Ahli e Pyramids também asseguraram vaga na próxima edição da competição

Flamengo: equipe brasileira garantiu a vaga por ser campeão da Libertadores em 2025 ((Foto de Wagner Meier/Getty Images) )

Flamengo: equipe brasileira garantiu a vaga por ser campeão da Libertadores em 2025 ((Foto de Wagner Meier/Getty Images) )

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09h55.

A segunda edição do Mundial de Clubes acontecerá apenas em 2029, mas cinco equipes já estão confirmadas na disputa do torneio.

O Flamengo é o único time brasileiro a estar garantido na competição, até o momento, por ter sido campeão da Libertadores em 2025.

O campeão da edição inaugural do Mundial de Clubes, em 2025, Chelsea, ainda não teve a vaga confirmada. A Fifa não deixou claro se o vencedor do torneio garante vaga automática para o próximo.

Já o PSG, finalista, mas que perdeu para os Blues na decisão por 3 a 0, está garantido no torneio. Os franceses se classificaram por serem campeões da Champions League na temporada 2025/26. Comandados por Luis Enrique, o PSG goleou a Inter de Milão por 5 a 0 na grande decisão do torneio europeu.

Na Ásia, o primeiro classificado foi o Al-Ahli, da Arábia Saudita, que foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2025, em cima do Kawasaki Frontale, do Japão.

Acompanhe tudo sobre:FlamengoMundial de Clubes da FIFA

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