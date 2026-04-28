Flamengo confirmado: veja os cinco times já classificados ao Mundial de 2029

A segunda edição do Mundial de Clubes acontecerá apenas em 2029, mas cinco equipes já estão confirmadas na disputa do torneio.

O Flamengo é o único time brasileiro a estar garantido na competição, até o momento, por ter sido campeão da Libertadores em 2025.

O campeão da edição inaugural do Mundial de Clubes, em 2025, Chelsea, ainda não teve a vaga confirmada. A Fifa não deixou claro se o vencedor do torneio garante vaga automática para o próximo.

Já o PSG, finalista, mas que perdeu para os Blues na decisão por 3 a 0, está garantido no torneio. Os franceses se classificaram por serem campeões da Champions League na temporada 2025/26. Comandados por Luis Enrique, o PSG goleou a Inter de Milão por 5 a 0 na grande decisão do torneio europeu.

Na Ásia, o primeiro classificado foi o Al-Ahli, da Arábia Saudita, que foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2025, em cima do Kawasaki Frontale, do Japão.