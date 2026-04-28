Flamengo confirmado: veja os cinco times já classificados ao Mundial de 2029

Flamengo: equipe brasileira garantiu a vaga por ser campeão da Libertadores em 2025 ((Foto de Wagner Meier/Getty Images) )
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Publicado em 28 de abril de 2026 às 09h55.
A segunda edição do Mundial de Clubes acontecerá apenas em 2029, mas cinco equipes já estão confirmadas na disputa do torneio.
O Flamengo é o único time brasileiro a estar garantido na competição, até o momento, por ter sido campeão da Libertadores em 2025.
O campeão da edição inaugural do Mundial de Clubes, em 2025, Chelsea, ainda não teve a vaga confirmada. A Fifa não deixou claro se o vencedor do torneio garante vaga automática para o próximo.
Já o PSG, finalista, mas que perdeu para os Blues na decisão por 3 a 0, está garantido no torneio. Os franceses se classificaram por serem campeões da Champions League na temporada 2025/26. Comandados por Luis Enrique, o PSG goleou a Inter de Milão por 5 a 0 na grande decisão do torneio europeu.
Na Ásia, o primeiro classificado foi o Al-Ahli, da Arábia Saudita, que foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2025, em cima do Kawasaki Frontale, do Japão.
O Cruz Azul, do México, é quem representa a América do Norte, até o momento. Os mexicanos golearam o Vancouver Whitecaps por 5 a 0 na decisão da Copa dos Campeões da Concacaf.
Por fim, na África, o representante é o Pyramids FC, que é o atual campeão da Liga dos Campeões da CAF, vencendo o Mamelodi Sundowns por 3 a 2 no placar agregado.
Até 2029, o restante dos classificados será definido pelo título dos torneios continentais ou também por meio do Ranking da Fifa. A América do Sul tem direito a seis vagas na competição.
A sede do Mundial de 2029 ainda não foi confirmada. O Brasil manifestou interesse em receber a competição; no entanto, ainda não houve definição.