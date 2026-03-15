'Finalíssima' entre Espanha e Argentina é cancelada por causa da guerra no Irã

A partida conhecida como “Finalíssima”, entre Espanha e Argentina, foi cancelada após o agravamento do conflito no Oriente Médio. O jogo estava programado para ocorrer no Catar no fim deste mês.

A informação foi confirmada pela Uefa neste domingo, 15, depois de negociações sem sucesso para encontrar uma nova data e um novo local para a disputa. As conversas envolveram também a Associação Argentina de Futebol (AFA), mas esbarraram no calendário apertado, influenciado pela Copa do Mundo.

Em comunicado, a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) afirmou que as negociações para a realização da partida começaram ainda em maio de 2025. Na ocasião, representantes da entidade se reuniram no Paraguai com a Conmebol, a Fifa, a Uefa e a AFA para iniciar os procedimentos que levariam à organização do confronto no Catar.

Segundo a federação, o cenário mudou após o início do conflito armado na região. “Em fevereiro, eclodiu uma guerra que afetou vários países, incluindo o Catar. Todas as instituições envolvidas compreenderam que, infelizmente, seria impossível realizar as partidas programadas no país”, informou a entidade.

“É uma fonte de grande desapontamento para a Uefa e para os organizadores que as circunstâncias e o momento tenham impedido as equipes de competir por este prêmio no Catar”, afirmou a entidade europeia.

A federação espanhola afirmou ainda que manteve o interesse em disputar a partida, considerada importante para o prestígio internacional da seleção em um ano de Copa do Mundo. Segundo o comunicado, a Espanha estava preparada para jogar e não impôs condições para a realização do confronto.

A RFEF disse ter trabalhado em conjunto com a Uefa para tentar viabilizar a disputa, apresentando alternativas como a realização da partida na Espanha, em campo neutro ou em outro formato de celebração do encontro entre os campeões continentais.

“Oferecemos todas as possibilidades, incluindo a realização do jogo em nosso país, que possui capacidade organizacional para receber a partida em curto prazo”, informou a federação.

Diante da escalada do conflito, no entanto, as entidades optaram pelo cancelamento do evento. Paralelamente, a federação espanhola afirmou que iniciou o processo para garantir os jogos que a seleção disputará na próxima janela internacional em território espanhol.

A partida estava marcada para o próximo dia 27 e reuniria os campeões da Europa e da América do Sul. Segundo os organizadores, a ideia era promover um encontro entre os dois títulos continentais em “uma celebração do alto nível do futebol internacional”.

A primeira edição da Finalíssima foi disputada em 2022, em Londres. Na ocasião, a Argentina venceu a Itália por 3 a 0 e ficou com o troféu.