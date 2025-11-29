Esporte

Final da Libertadores: Pulgar deveria ter sido expulso em lance com Fuchs?

A entrada dura de Pulgar na canela de Bruno Fuchs gerou polêmica na final; o jogador levou amarelo

Dario Herrera: árbitro apita a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo neste sábado, 29 (Hector Vivas/Getty Images)

Dario Herrera: árbitro apita a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo neste sábado, 29 (Hector Vivas/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 19h41.

Uma entrada forte de Erick Pulgar, do Flamengo, na canela de Bruno Fuchs, zagueiro do Palmeiras, provocou polêmica de arbitragem na final da Libertadores deste sábado, 29, em Lima, no Peru.

O chileno recebeu apenas cartão amarelo do árbitro Dario Herrera, que não foi ao monitor do VAR revisar o lance. Segundo PC Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo, Herrera errou ao não expulsar Pulgar.

A jogada aconteceu por volta dos 30 minutos do primeiro tempo e deixou o defensor palmeirense com a perna marcada pelas travas da chuteira, exigindo atendimento médico. O jogo ficou paralisado por alguns minutos.

O lance teve origem em falta de Bruno Fuchs em Arrascaeta, que ficou no chão e prendeu a bola entre as pernas. Na tentativa tomar a bola, o palmeirense acabou chutando a coxa do camisa 10 do Flamengo. Pulgar, irritado, revidou com um chute na canela de Fuchs.

A equipe de arbitragem conta com Dario Herrera no apito e Héctor Paletta no comando do VAR.

Acompanhe tudo sobre:Copa Libertadores da AméricaFlamengoPalmeiras

Mais de Esporte

Final da Libertadores: veja os principais lances e cartões do 1º tempo

Onde será a final da Libertadores de 2026? Presidente da Conmebol revela

Palmeiras x Flamengo na Libertadores é adiado para 18h15; veja o motivo

Final da Libertadores: veja as escalações de Palmeiras e Flamengo

Mais na Exame

Esporte

Final da Libertadores: veja os principais lances e cartões do 1º tempo

Brasil

Eduardo Bolsonaro tem 50 faltas não justificadas na Câmara

Esporte

Fórmula 1: o que Lando Norris precisa para ser campeão no GP do Catar?

Mundo

Rubio e Witkoff vão se reunir no domingo com delegação da Ucrânia na Flórida