Final da Libertadores: Pulgar deveria ter sido expulso em lance com Fuchs?

Uma entrada forte de Erick Pulgar, do Flamengo, na canela de Bruno Fuchs, zagueiro do Palmeiras, provocou polêmica de arbitragem na final da Libertadores deste sábado, 29, em Lima, no Peru.

O chileno recebeu apenas cartão amarelo do árbitro Dario Herrera, que não foi ao monitor do VAR revisar o lance. Segundo PC Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo, Herrera errou ao não expulsar Pulgar.

A jogada aconteceu por volta dos 30 minutos do primeiro tempo e deixou o defensor palmeirense com a perna marcada pelas travas da chuteira, exigindo atendimento médico. O jogo ficou paralisado por alguns minutos.

O lance teve origem em falta de Bruno Fuchs em Arrascaeta, que ficou no chão e prendeu a bola entre as pernas. Na tentativa tomar a bola, o palmeirense acabou chutando a coxa do camisa 10 do Flamengo. Pulgar, irritado, revidou com um chute na canela de Fuchs.

A equipe de arbitragem conta com Dario Herrera no apito e Héctor Paletta no comando do VAR.