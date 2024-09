Fernando Diniz é confirmado como novo técnico do Cruzeiro

O Cruzeiro oficializou a contratação de Fernando Diniz como novo técnico da equipe. O treinador, que recentemente conquistou títulos importantes como a Copa Libertadores e a Recopa Sul-Americana, além de ter passado pela Seleção Brasileira, chega para substituir Fernando Seabra, demitido após o empate contra o Cuiabá. Diniz assume o comando com a missão de reestruturar o time e buscar melhores resultados na temporada.

Fernando Diniz já assumiu o comando do Cruzeiro e realizou seu primeiro treinamento com a equipe nesta terça-feira, 24.

Além de Diniz, que foi jogador do Cruzeiro em 2004, os auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli também se juntaram à comissão técnica. O contrato de Diniz e sua equipe tem duração até o final da temporada de 2025, reforçando o compromisso de longo prazo do clube com o novo treinador.

Veja a seguir a íntegra da nota emitida pelo Cruzeiro:

"Atual campeão da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e com passagem recente pela Seleção Brasileira, o técnico inicia sua trajetória no clube estrelado nesta terça-feira (24), quando já comandará os treinamentos da equipe.

Junto ao treinador, que foi atleta do Cruzeiro em 2004, chegam os auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli. O vínculo dos profissionais com o clube é válido até o final da temporada 2025.

Que seja o início de uma trajetória de sucesso! Nação Azul, deixe sua mensagem de boas-vindas para a nossa nova comissão técnica".

Demissão de Fernando Seabra

A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta manhã o desligamento de Fernando Seabra da liderança do time. No comunicado oficial, o clube agradeceu o treinador e seu auxiliar, Alvaro Martins, pelo trabalho realizado e desejou sucesso em suas futuras carreiras.

Seabra comandou o time em 35 jogos, obtendo 17 vitórias, oito empates e dez derrotas, mas vinha enfrentando pressão crescente devido ao desempenho da equipe. Seu desligamento ocorreu após o empate contra o Cuiabá, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A saída de Seabra acontece em um momento crucial, pois o Cruzeiro se prepara para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Libertad, na próxima quinta-feira, 26. Com a vitória no primeiro confronto, o time precisa manter o foco para garantir a classificação.