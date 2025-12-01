Fenerbahçe x Galatasaray: a rivalidade que fez até o McDonald's mudar de cor

Fenerbahçe e Galatasaray se enfrentam nesta segunda-feira pelo pela 14ª rodada da Süper Lig 2025/26. O Fenerbahçe, jogando diante de sua torcida, vai a campo determinado a conquistar os três pontos e assumir a liderança. Já o Galatasaray entra com força máxima para buscar a vitória e se manter na liderança do Campeonato Turco, em busca do bicampeonato.

O jogo é transmitido pela ESPN e Disney+.

Poucos clássicos no futebol mundial carregam tanta história, paixão e tensão quanto o Dérbi Intercontinental, que coloca frente a frente Galatasaray e Fenerbahçe, os dois gigantes da Turquia. Mais do que um jogo, p confronto é um fenômeno cultural que ultrapassa gerações e reflete as divisões sociais, geográficas e até políticas do país.

A rivalidade nasceu em 1909, quando o Galatasaray, fundado em 1905, venceu o primeiro duelo por 2 a 0. Desde então, os encontros se tornaram palco de disputas acirradas, episódios históricos e, infelizmente, também de violência. O nome “Intercontinental” não é por acaso: enquanto o Galatasaray está sediado no lado europeu de Istambul, o Fenerbahçe ocupa o lado asiático, separados pelo Estreito de Bósforo. Essa geografia única reforça o caráter simbólico do clássico, que opõe não apenas clubes, mas mundos distintos.

Diferenças sociais e culturais também alimentam a rivalidade. O Galatasaray é tradicionalmente associado à elite intelectual e econômica, enquanto o Fenerbahçe é visto como o clube do povo, da classe trabalhadora. Essa dicotomia se reflete nas arquibancadas, onde a paixão se transforma em identidade.

Ao longo de mais de um século, o dérbi acumulou momentos marcantes. Em 1911, o Galatasaray aplicou uma goleada histórica de 7 a 0, enquanto o Fenerbahçe respondeu em 2002 com um 6 a 0 inesquecível. Em 1934, um amistoso terminou em pancadaria generalizada, consolidando a tensão que persiste até hoje. Fora de campo, episódios trágicos também mancharam a história, como a morte de um jovem torcedor do Fenerbahçe em 2013 após confrontos violentos.

A rivalidade extrapola o futebol. Jogos de basquete e vôlei entre os clubes também são cercados de segurança, e até marcas globais precisaram se adaptar: uma filial do McDonald’s em Istambul retirou o vermelho e amarelo da fachada para evitar conflitos em dias de clássico.

No presente, o dérbi continua sendo um dos eventos esportivos mais aguardados do planeta. Cada partida mobiliza milhares de policiais, como ocorreu em fevereiro de 2025, quando mais de 30 mil agentes foram deslocados para garantir a segurança em um jogo que terminou empatado, mas com guerra de sinalizadores nas arquibancadas.

Mais do que gols e títulos, Galatasaray x Fenerbahçe é um retrato da paixão turca pelo futebol. Um clássico que une e divide, que inspira jovens e mantém viva uma tradição centenária. Em Istambul, quando esses dois se enfrentam, não é apenas um jogo: é um capítulo da história sendo escrito.

Estatísticas do confronto

Até hoje, os dois clubes já se enfrentaram 149 vezes em competições oficiais, com 55 vitórias do Fenerbahçe, 46 do Galatasaray e 48 empates. Em casa, o Galatasaray leva vantagem com 28 vitórias contra 18 do rival, enquanto no lado asiático o Fenerbahçe domina com 37 triunfos contra 15 do Galatasaray.

As maiores goleadas também são parte da história: o Galatasaray venceu por 7 a 0 em 1911, enquanto o Fenerbahçe respondeu com um 6 a 0 em 2002.

Ídolos do Galatasaray

Hakan Şükür – Maior artilheiro da história do clube, com mais de 290 gols. Foi peça-chave na conquista da Copa da UEFA em 2000 , primeiro título europeu de um clube turco.

– Maior artilheiro da história do clube, com mais de 290 gols. Foi peça-chave na conquista da , primeiro título europeu de um clube turco. Gheorghe Hagi – O “Rei” romeno, símbolo da era dourada do clube, referência técnica e líder na campanha europeia.

– O “Rei” romeno, símbolo da era dourada do clube, referência técnica e líder na campanha europeia. Cláudio Taffarel – Goleiro brasileiro que brilhou na histórica conquista continental.

– Goleiro brasileiro que brilhou na histórica conquista continental. Outros nomes marcantes: Arda Turan, Bülent Korkmaz, Wesley Sneijder, Didier Drogba.

