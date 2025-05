Ex-zagueiro Lúcio é internado após sofrer queimaduras em acidente doméstico

O ex-zagueiro Lúcio, titular da seleção brasileira que venceu a Copa do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e no Japão, foi hospitalizado com queimaduras sofridas em um acidente doméstico, de acordo com um comunicado publicado em suas redes sociais neste sábado, 17.

"Ele está estável, consciente e recebendo todos os cuidados médicos necessários", diz o texto na conta do Instagram do ex-jogador de 47 anos.

Lúcio sofreu "queimaduras no corpo (...) As lesões estão sendo tratadas com atenção especializada, e seu quadro clínico evolui de forma positiva", continua o comunicado, sem especificar as circunstâncias do acidente.

Zaqueiro da seleção

Lucimar da Silva Ferreira, mais conhecido como Lúcio, brilhou pela Seleção e também no futebol europeu.

Nascido em Planaltina, perto de Brasília, esse sólido zagueiro jogou por muito tempo na Europa, no Bayer Leverkusen (2001-2004), Bayern de Munique (2004-2009) e Inter de Milão (2009-2012), pela qual conquistou a histórica tríplice coroa com Liga dos Campeões, campeonato italiano e Copa da Itália em 2010, sob o comando do técnico José Mourinho.

Com o Bayer Leverkusen, ele marcou um gol na final da Liga dos Campeões de 2002 contra o Real Madrid, que acabou vencendo graças a um voleio inesquecível do astro francês Zinedine Zidane.

Lúcio depois venceu a Bundesliga três vezes pelo Bayern de Munique, em 2005, 2006 e 2008.

Tendo vestido a 'amarelinha' em 105 partidas, o zagueiro foi uma peça-chave na seleção que conquistou sua quinta e última Copa do Mundo em 2002, derrotando a Alemanha por 2 a 0 na final do torneio realizado na Coreia do Sul e no Japão.