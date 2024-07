Estreia do Brasil no tênis e skate é adiada por causa da chuva

O tempo não está ajudando os atletas que estão disputando os Jogos Olímpicos de Paris. A capital francesa recebeu chuva na sexta-feira, 26, durante a abertura do maior campeonato do mundo e enfrenta o tempo fechado no primeiro dia de disputa neste sábado, 27, com máxima de 19°, segundo a agência Climatempo.

Alguns atletas brasileiros foram impactados pelo clima na capital francesa. A partida de tênis que seria realizada nesta manhã, e que conta com a participação da dupla brasileira Bia Haddad Maia e Laura Pigossi, foi adiada sem previsão de data e hora para ser realizada.

Outra modalidade que precisou ser reagendada é o skate masculino. Os brasileiros Kevin Hoefler, Giovanni Vianna e Felipe Augusto irão representar o Brasil neste esporte que seria realizado na manhã deste sábado, mas foi adiado para segunda-feira, 29.

Se a chuva não passar, a dupla André e George que representam o Brasil no vôlei de praia, também poderão ter o jogo adiado, que está previsto para este sábado à tarde.

Para domingo, segundo a agência Climatempo, o tempo deve melhorar com a chegada do sol, com máxima de 25°.